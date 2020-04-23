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Саудовская Аравия нашла способ заработать во время нефтяного кризиса

  • 23.04.2020, 21:35
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Саудовская Аравия нашла способ заработать во время нефтяного кризиса

Saudi Aramco решила продать долю в своем трубопроводном подразделении.

Саудовская Аравия нашла способ заработать во время нефтяного кризиса, сопровождающегося стремительным падением цен. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco решила продать долю в своем трубопроводном подразделении, пишет lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Saudi Aramco пока не объявляла о своих планах публично, но уже привлекла несколько крупных международных инвестбанков к организации сделки. Она будет включать в себя превращение трубопроводного подразделения в самостоятельное акционерное общество и продажу части акций на бирже.

Таким образом компания собирается заработать в условиях резко обвалившихся цен на нефть. При этом в дальнейшем ей придется делиться частью доходов от транспортировки нефти с новыми акционерами. Saudi Aramco является монополистом на национальном рынке, а потому останется единственным источником заработка для своего нынешнего подразделения после его реорганизации. Доля его прибыли будет уходить собственникам.

Восточно-Западный трубопровод используется Saudi Aramco для доставки добытой нефти до Красного моря, считающегося более безопасным для экспортной транспортировки. Отправка топлива через Персидский залив несет в себе риски из-за постоянных обострений обстановки в регионе. В последнее время они связаны с противостоянием США и Ирана, на который Вашингтоном наложено нефтяное эмбарго.

В прошлом году похожую сделку провели Объединенные Арабские Эмираты, продавшие долю в трубопроводе из Хабшана на западе страны в более безопасную Фуджайру на востоке за четыре миллиарда долларов.


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