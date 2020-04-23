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Коронавирус выявлен в Республиканском госпитале МВД в Минске

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  • 23.04.2020, 21:39
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Коронавирус выявлен в Республиканском госпитале МВД в Минске
фото с сайта: gospital-mvd

Среди заболевших – и врачи, и пациенты.

Республиканский госпиталь МВД на улице Золотая горка в Минске стал очагом распространения коронавируса. Среди заболевших – и врачи, и пациенты, передает телеграм-канал “Баста!”.

"В кардиологии госпиталя МВД Covid-19 уже подтвержден у врача, медсестры и нескольких пациентов. У всего медперсонала взяты мазки, ждём результаты" - написал нам один из работников госпиталя. - Есть заболевшие коронавирусом в женской "коробке" МВД, которая участвует в репетиции парада в Минске. Но их не госпитализировали, а отправили на самоизоляцию после прохождения тестов".

"Сотрудников Госпиталя МВД 15 апреля заставили подписать документ о неразглашении информации о поступивших пациентах с коронавирусом. В одном из отделений организовали два бокса для работников госпиталя, которые уже заболели", - сообщает другой источник из Госпиталя МВД.

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