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Албания продлила чрезвычайное положение до 23 июня

  • 23.04.2020, 21:47
Албания продлила чрезвычайное положение до 23 июня
фото: rbc.ua

Премьер-министр Албании также принял решение урезать зарплаты министров и депутатов.

Парламент Албании поддержал продление чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 23 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Albanian Daily news.

Инициативу о продлении чрезвычайного положения в парламент внес премьер и лидер правящей Социалистической партии Эди Рама. Оппозиционная Демократическая партия выразила сомнения в необходимости такого шага, поскольку не проводились консультации с экспертами.

Продление чрезвычайного положения было утверждено 91 из присутствующих депутатов (всего их 120), пять проголосовали против и еще 3 воздержались.

Отмечается, что заседание проходило при строгих мерах безопасности, все депутаты и члены правительства были в перчатках и защитных масках и соблюдали дистанцию.

Премьер-министр Албании Эди Рама принял решение урезать зарплаты министров и депутатов в ожидании значительного экономического спада из-за эпидемии коронавируса.


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