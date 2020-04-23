Коронавирус зафиксирован в Червенском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов 1 23.04.2020, 22:00

фото с сайта: ktzszmoik.gov.by

Коронавирус подтвержден более чем у 40 человек.

Вспышка коронавируса в Червенском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов. Коронавирус подтвержден более чем у 40 человек. Об этом телеграм-каналу “Баста!” сообщили несколько подписчиков из Червеня Минской области.

"У нас большое количество зараженных в доме-интернате для престарелых и инвалидов на улице Маркса. Они на карантине, "скорые" почти каждый день бывают", - сообщает подписчик из Червеня.

"Друг из Червенского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов звонил. Он там на карантине находится 14 дней. Всех работников закрыли и не выпускают две недели. Более, чем у 40 человек тесты на "корону" положительные. Увозят на "скорых". Сегодня приезжала комиссия из райисполкома. Подбили статистику и сказали молчать и никуда никому не сообщать", - пишет читатель.

"Из интерната для инвалидов в Червенскую ЦРБ человек десять привезли. Есть еще из других мест города люди, из деревень района", - сообщил сотрудник больницы.

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