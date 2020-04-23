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Коронавирус в Житковичах: заражения выявлены в школе, райисполкоме и на заводе

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  • 23.04.2020, 22:26
  • 1,797
Коронавирус в Житковичах: заражения выявлены в школе, райисполкоме и на заводе

В городе ситуация с короновирусом ухудшается очень быстро.

В городе Житковичи Гомельской области – новые очаги коронавируса. Заражение обнаружено в средней школе №3, райисполкоме и на ОАО Житковичский моторостроительный завод, передает телеграм-канал “Баста!”.

"В нашем городе Житковичи, в средней школе №3, сегодня забрали двух учителей с подозрением на коронавирус. В райисполкоме тоже забирали людей.

На Житковичском моторостроительном заводе регулярно обнаруживают и подтверждают новые случаи заражения. Оттуда, с завода все и пошло. Там были первые случаи, но их тщательно скрывали, аюди ездили в одних автобусах с возможно зараженными работниками завода.

В городе ситуация с короновирусом ухудшается очень быстро, но всё скрывается", - пишет житель Житковичей.

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