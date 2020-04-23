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Михаил Ходорковский: Звонил Сечин. Просил вернуться в Россию и забрать назад ЮКОС

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  • 23.04.2020, 22:38
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Михаил Ходорковский: Звонил Сечин. Просил вернуться в Россию и забрать назад ЮКОС
Ходорковский пошутил, что Сечин предложил ему забрать ЮКОС назад
Фото: EPA

Экс-глава компании ЮКОС в шутливой форме прокомментировал резкое падение цен на нефть.

На фоне резкого падения цен на нефть, произошедшего 21 апреля, бывший глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский пошутил, что глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил ему "забрать ЮКОС назад" (активы компании Ходорковского после ее ликвидации перешли "Роснефти"), передает gordonua.com.

"Звонил Сечин. Просил вернуться на Родину и забрать назад ЮКОС. Сказал, что даже готов лет пять отсидеть..))" – написал он в Twitter 21 апреля (пунктуация автора сохранена).

В комментариях под сообщением Ходорковский уточнил, что отверг воображаемое предложение Сечина.

Один из пользователей пошутил, что природа в России за время эпидемии коронавируса не успела очиститься настолько, чтобы в страну могли вернуться Ходорковский и бизнесмен Евгений Чичваркин.

Сейчас предприниматель живет за границей, он занялся общественной деятельностью и возобновил работу просветительского проекта "Открытая Россия".

Компания ЮКОС была ликвидирована в 2007 году, ее активы перешли госкорпорации "Роснефть".


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