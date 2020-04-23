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Фотофакт: «Скорые» забирают людей по всему Минску

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  • 23.04.2020, 22:47
  • 2,366
Фотофакт: «Скорые» забирают людей по всему Минску

«Скорые» массово приезжают к минчанам каждый день.

Сегодня снова "скорые" ездили по всему Минску. Медики приезжали к находящимся на самоизоляции пациентам с коронавирусом. Некоторых забирали. Также в городе проводят дезинфекцию подъездов.

Информацию о новых зараженных, которых забирали по месту их жительства, прислали читатели телеграм-канала “Баста!”, которые живут на улицах Ботанической, Уборевича, Нестерова, Казинца, Есенина, Германовская, Куйбышева, Бурдейного, Малинина, Пермская, Горовца, Байкальской, Народной, Шугаева, проспектов Дзержинского, Независимости, Газеты "Звязда".


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