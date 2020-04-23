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«Наши мазки на COVID-19 просто потеряли или выбросили в мусорку!»

  • 23.04.2020, 23:02
«Наши мазки на COVID-19 просто потеряли или выбросили в мусорку!»
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Сотрудниица скорой помощи рассказывает о ситуации в Буда-Кошелево. 

В Буда-Кошелево произошла вспышка коронавируса, говорит «Радыё Свабода» одна из сотрудниц скорой помощи.

«Официально нам, медикам, не говорят цифры. По нашим подсчетам, здесь около ста подтвержденных случаев. Врачи болеют. Медсестра умерла с машины скорой помощи. Инженер-программист находится в тяжелом состоянии. А мы работаем на вызовах в марлевых масках!»

О медсестре, которая умерла

«Галя (медсестра с машины скорой помощи, которая умерла в понедельник - прим.) находилась на терапии. У нее было давление и проблемы с сердцем. Затем она была выписана. Коронавирус был обнаружен в терапии, и все пациенты были быстро выписаны. Возможно, именно в терапии Галя подцепила коронавирус.

Она вышла на смену, и ей стало плохо. Сначала ее доставили в нашу больницу, затем перевели в Гомель. Галя была на ИВЛ. Она умерла в понедельник. 22 апреля прошли похороны. В закрытом гробу. Наш главный врач не был на похоронах. Она была старшей медсестрой - она возглавляла профком, старший фельдшер скорой помощи и начальник инфекционной палаты. Мы встретились с главным врачом сегодня. Она даже не выразила сочувствия, ничего не сказала и не сказала ни слова. Дочь Гали, муж и мать остались. Мать также находится в тяжелом состоянии в больнице в Гомеле».

О больных коллегах

«Многие наши врачи заболели. Некоторые сейчас находится в Буда-Кошелево, а некоторые были переведены в Гомель. Заболел инженер-программист из больницы. Сначала он лежал у нас в реанимации, потом ему, казалось, стало лучше, и его перевели в палату. 22 апреля он был доставлен в гомельскую туберкулезную больницу в тяжелом состоянии. Насколько нам известно, он на ИВЛ. Ему около 30-35 лет. (Родственник программиста подтвердил, что он действительно находился в туберкулезной больнице с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии. - прим.) .

Заболела и попала в больницу с двусторонней пневмонией и работница продовольственного блока».

Об анализах медиков на COVID-19, которые где-то «потерялись»

«Мы, сотрудники скорой помощи, едва успели сделать мазки на коронавирус. Взяли 15 апреля. Мы до сих пор не знаем результатов! Мы начали звонить в областное управление здравоохранения, в областной центр гигиены и эпидемиологии. Нам дали номер лаборатории, которая делает эти тесты. Там нам сказали, что у них нет наших мазков! Мы перечислили все наши имена - около 30 человек. Они их взяли у нас - но они куда-то «исчезли», или их просто выбросили в мусорку.

Мы собрались и написали жалобу главному врачу, и все, кто работал на нашей машине скорой помощи, подписались. Мы написали, что нам нужны результаты анализов на COVID-19, а также предоставить нам противочумные костюмы для выездов.

22 апреля к нам пришла главврач и обвинила нас во всем. Что мы не знаем своей работы и так далее. Она пришла, чтобы нас «отчитать». Она сказала, что не знает, куда делись наши анализы, и не знает, кого наказать. О себе она сказала, что уже областное управление здравоохранения наказало ее за неспособность обеспечить санитарное благополучие жителей района, и добавила: «Что еще вы хотите от меня?»

О средствах индивидуальной защиты

«Мы сказали главному врачу, что нам нужен противочумный костюм на вызовы. Она сказала, что даст один, одноразовый, и мы будем дезинфицировать его после вызова, потому что иначе у нас ничего не останется. Мы едем на вызов в обычных марлевых масках, которые мы сами шьем. Затем мы их замачиваем в хлорке, моем, сушим и снова надеваем. Мы носим противочумные костюмы только тогда, когда перевозим людей с подтвержденным коронавирусом.

По нашим оценкам, а мы перевозили по семь и по десять человек каждый, у нас уже есть около ста подтвержденных инфицированных СОVID-19. А сколько контактов, количества людей еще не знают о результатах, просто нереально подсчитать!

На наши требования главный врач ответила, что не советует нам жаловаться в средства массовой информации. Потому что, по ее словам, коронавирус пройдет - «и осадок останется», и нам всем еще нужно здесь работать. Когда мы сказали, что боимся работать в таких условиях, у нас есть дети, родители, она сказала, что мы можем уволиться.

У нас все же взяли повторные мазки и ждем их результатов».


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