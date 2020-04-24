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Конгресс США одобрил новый масштабный пакет мер для поддержки экономики

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  • 24.04.2020, 7:35
Конгресс США одобрил новый масштабный пакет мер для поддержки экономики
Фото: Getty Images

Речь идет о $484 миллиардах.

Чтобы поддержать экономику в период кризиса, Вашингтон выделит более 300 млрд долларов на программу льготных кредитов для малого бизнеса. 75 млрд долларов получат больницы и поставщики медицинских услуг, сообщает dw.com.

Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет мер поддержки экономики объемом в 484 млрд долларов. Помощь предназначена для преодоления последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

В частности, законопроект предусматривает выделение более 300 млрд долларов на программу льготных кредитов для малого бизнеса. Кроме того, 75 млрд долларов получат больницы и поставщики медицинских услуг. 25 млрд долларов планируется выделить на расширение тестирования для выявления коронавируса.

В середине марта в США одобрили пакет для поддержки экономики на сумму 2,3 трлн долларов. На программу льготных кредитов для малого бизнеса тогда ассигновали 350 млрд долларов, но к середине апреля эти средства оказались исчерпаны.


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