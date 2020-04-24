закрыть
24 апреля 2020, пятница, 8:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

Вспышка COVID-19 под Минском: белый бус забирает детей

  • 24.04.2020, 7:50
  • 4,310
Вспышка COVID-19 под Минском: белый бус забирает детей
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: SCANPIX/TASS

Из Червенской центральной районной больницы эвакуируют воспитанников местного дома-интерната.

Из Червенской центральной районной больницы вывозят воспитанников местного дома-интерната для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Об этом сообщают несколько подписчиков телеграм-канала "Баста" из районного центра, расположенного в 60 километрах от Минска.

"Интернат для детей с особенностями психического развития, - пишет читатель канала. - У 35 детей подтвержден Covid-19. Часть из них в больнице. Более 10 человек персонала заражены. 45 человек обслуги и медиков на карантине под замком. Большинство тестов еще не готово.

Персоналу не разрешают пользоваться антисептиками и масками – это для проверки из Минздрава. Горячую воду отключили. С питанием проблема.

Ночью "скорая" увезла работников из интерната. Детей из инфекционного отделения Червенской ЦРБ тоже забрали. Всех увозят в санаторий "Загорье" под Минском).

Сейчас какой то бус белый забирает остальных детей. Капсул нет, перевозят просто так".

"Зараженных отвезли в Минский областной центр медицинской реабилитации "Загорье", который находится в деревне Заямочное. Там в феврале размещали на карантин граждан КНР, прибывавших в Беларусь через Национальный аэропорт. Потом содержались "контактники", - сообщил источник канала в Червенской ЦРБ.

О том, что заражение обнаружено в Червенском доме-интернате для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития СМИ писали 20 апреля. Сегодня также стало известно о случаях заражения в Червенском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников