Вспышка COVID-19 под Минском: белый бус забирает детей 24.04.2020, 7:50

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: SCANPIX/TASS

Из Червенской центральной районной больницы эвакуируют воспитанников местного дома-интерната.

Из Червенской центральной районной больницы вывозят воспитанников местного дома-интерната для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Об этом сообщают несколько подписчиков телеграм-канала "Баста" из районного центра, расположенного в 60 километрах от Минска.

"Интернат для детей с особенностями психического развития, - пишет читатель канала. - У 35 детей подтвержден Covid-19. Часть из них в больнице. Более 10 человек персонала заражены. 45 человек обслуги и медиков на карантине под замком. Большинство тестов еще не готово.

Персоналу не разрешают пользоваться антисептиками и масками – это для проверки из Минздрава. Горячую воду отключили. С питанием проблема.

Ночью "скорая" увезла работников из интерната. Детей из инфекционного отделения Червенской ЦРБ тоже забрали. Всех увозят в санаторий "Загорье" под Минском).

Сейчас какой то бус белый забирает остальных детей. Капсул нет, перевозят просто так".

"Зараженных отвезли в Минский областной центр медицинской реабилитации "Загорье", который находится в деревне Заямочное. Там в феврале размещали на карантин граждан КНР, прибывавших в Беларусь через Национальный аэропорт. Потом содержались "контактники", - сообщил источник канала в Червенской ЦРБ.

О том, что заражение обнаружено в Червенском доме-интернате для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития СМИ писали 20 апреля. Сегодня также стало известно о случаях заражения в Червенском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов.

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