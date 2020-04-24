Врачи выявили самые уязвимые для коронавируса клетки человека 24.04.2020, 7:55

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Фото: HANDOUT / Reuters

Иммунологи проанализировали данные из Бостонской детской больницы в США.

Исследователи из США определили, какие клетки в легких, носовых пазухах и кишечнике особенно уязвимы для коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на работу команды ученых из Бостонской детской больницы (перевод - lenta.ru).

Так, ученые считают, что определенные клетки в носовых пазухах, которые отвечают за выработку слизи, имеют два протеина, необходимых COVID-19 для проникновения в клетку.

Также исследователи доказали, что коронавирус приобрел новые черты и теперь может влиять на интерфероны вырабатываемые организмом для борьбы с вирусными инфекциями.

Эти находки помогут направить разработку вакцины от коронавируса в нужное русло или определить какое из существующих средств можно адаптировать для его лечения.

Американский иммунолог Хосе Орводас-Монтанес заявил, что именно в Бостоне были все предпосылки для подобного исследования, так как у них в клинике уже была подходящая база информации, которая изначально предназначалась совершенно для других целей.