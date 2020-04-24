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Активистка Елена Маслюкова отказалась отвечать на странные вопросы милиции

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  • 24.04.2020, 8:26
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Активистка Елена Маслюкова отказалась отвечать на странные вопросы милиции
Елена Маслюкова
Фото: dw.com

Светлогорская милиция в разгар эпидемии ходит по квартирам с «осмотром».

Как стало известно ПЦ «Весна», к активистке и правозащитнице из Светлогорска Елене Маслюковой под вечер 23 апреля пришла милиция. У сотрудников - капитана милиции Довлетьярова и лейтенанта Левенкова - якобы были «основания провести осмотр ее жилья и взять у нее объяснения».

По первичной информации, в милицию якобы «поступило заявление» от некой гражданки Зобовой, которая обвинила правозащитницу в «оскорблении» (ст. 189 Уголовного кодекса).

Елену Маслюкову опросили насчет ее личных страниц в социальных сетях. Правозащитница отказалась от дачи объяснений на основании ст. 27 Конституции Республики Беларусь.

По результатам проведенного осмотра у Елены Маслюковой были изъяты смартфон и ноутбук. Сегодня в 16.00 ей нужно явиться в участок для дачи объяснений.


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