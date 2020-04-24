ВВС: Мог ли коронавирус «убежать» из лаборатории? 1 24.04.2020, 8:40

Анализ телеграмм американских дипломатов из Китая.

Сотрудники американского посольства в Пекине до начала пандемии коронавируса 2019-nCoV были озабочены режимом безопасности в Уханьской вирусной лаборатории, следует из опубликованных американскими СМИ дипломатических телеграмм, сообщает ВВС.

Дипломатические телеграммы Государственного департамента США попали в редакцию газеты Washington Post. Из них следует, что за два года до начавшейся в китайском городе Ухань пандемии коронавируса сотрудники посольства США в Пекине несколько раз посещали лабораторию Уханьского института вирусологии.

Что в телеграммах?

В Ухань ездили научные сотрудники посольства, уточняют в газете. По итогам визита они отправили в Вашингтон два предупреждения о состоянии лаборатории в Ухане.

В этих телеграммах выражалась озабоченность дипломатов в связи с недостатками систем и процедур безопасности в лаборатории.

"Общаясь с учеными в лаборатории института, они заметили, что среди персонала не хватает квалифицированных техников", - цитирует газета одну из телеграмм. В той же телеграмме говорится о нехватке другого персонала, необходимого лаборатории с высоким уровнем защиты.

Последний визит американских дипломатов в лабораторию состоялся 27 марта 2018 года, пишет Washington Post.

Ранее на телеканале Fox News появился сюжет, в котором со ссылкой на источники, знакомые с первыми действиями Пекина во время эпидемии, утверждалось, что вирус был передан от летучей мыши человеку в лаборатории института.

В четверг вечером сюжет Fox News прокомментировал Дональд Трамп. "Мы слышим эту историю все чаще и чаще, - сказал он. - Вы говорите о нескольких источниках, в этом случае их действительно можно называть источниками. Мы ведем очень тщательное расследование".

Как устроена безопасность в биолабораториях?

Лаборатории, где изучают вирусы и бактерии, следуют стандартам процедур безопасности, известным как система BSL (Biosafety Level).

В соответствии с ней лаборатории делятся на четыре категории по уровню безопасности.

Уровень BSL-1 - самый низкий. Его получают лаборатории, которые работают с хорошо известными биологическими агентами, не представляющими опасности для человека.

Чем выше уровень лаборатории, тем больше в ней систем безопасности и сдерживания, и тем опаснее вещества, с которыми она работает.

Самый высокий уровень - четвертый (BSL-4). Его присваивают лабораториям, работающим с самыми опасными патогенами - вирусом Эболы, марбургским вирусом и оспой, которую исследуют только в двух институтах, в России и США.

Стандарты BSL применяются во всех странах, иногда с небольшими вариациями.

"У русских, например, самые закрытые лаборатории - это первый уровень, а самый низкий уровень безопасности - четвертый, то есть стандарт перевернут. Но процедуры и требования к инфраструктуре похожи", - говорит эксперт по биологической безопасности из Королевского колледжа Лондона Филиппа Ленцос.

Стандарты BSL опубликованы Всемирной организацией здравоохранения, но их соблюдение не закреплено никакими международными договорами.

"Их разработали в интересах безопасности сотрудников лабораторий, которые не хотят заразиться сами и заразить окружающих, и в интересах окружающей среды, чтобы предотвратить случайные утечки", - говорит Ленцос.

"Но если вы хотите делать проекты с международными партнерами, то они потребуют, чтобы ваша лаборатория соответствовала определенным стандартам. Или если вы хотите продавать свой продукт на рынке, или оказывать определенные услуги, например, проводить тестирование - везде требуется соответствовать стандартам", - добавляет она.

Уханьский вирусологический институт получал финансовую помощь от США. В телеграммах, опубликованных Washington Post, американские дипломаты просят увеличить финансирование.

Что в телеграммах говорится о недостатках уханьской лаборатории?

Если коротко, то мы не знаем. Исходя из опубликованной информации, говорить о конкретных нарушениях трудно.

Нарушения могут возникнуть в области доступа к образцам в лаборатории, недостатка квалификации сотрудников или слишком редких курсах повышения квалификации, говорит Филиппа Ленцос.

Но были ли жалобы американских дипломатов чем-то из ряда вон выходящим?

Чрезвычайные ситуации в этой сфере не редкость. В 2014 году в центре Вашингтона в картонной коробке нашли несколько образцов вируса оспы. В 2015-м американские военные случайно отправили живые споры сибирской язвы вместо мертвых в девять лабораторий по всей стране и на военную базу в Южной Корее.

Стандарты в лабораториях с низким уровнем безопасности разнятся, и утечки - не редкость, хотя не все они попадают в новости.

Однако лабораторий четвертого уровня в мире не так много. Единого официального списка нет, но некоторые списки относят к ним и уханьскую.

Такие лаборатории строятся в соответствии с очень жесткими нормативами, потому что работают с самыми опасными из известных науке веществ. Как правило, там редко происходят утечки. Именно поэтому к претензиям в адрес систем безопасности таких лабораторий стоит относиться серьезно.