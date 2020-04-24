Российские Ухани 5 24.04.2020, 8:58

6,198

Фото: NURPHOTO

Что происходит в 11 крупнейших очагах коронавируса в РФ.

Верфь на Крайнем севере, семь больниц, церковь евангелистов, дом престарелых, военная академия - все они вошли в число крупнейших очагов распространения коронавируса в России, и все они находятся за пределами Москвы. В условиях эпидемии изолированные учреждения оказались в зоне особого риска, где из-за поздно выявленной болезни сотрудника рискуют заразиться десятки человек. Русская служба Би-би-си рассказывает о крупнейших вспышках болезни в стране и реакции властей на них.

Стройка НОВАТЭКа в Мурманской области, 451 человек

Крупнейший зафиксированный очаг распространения в России находится в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области. Почти все заболевшие числятся в подрядных организациях НОВАТЭКа - в основном в фирме "Велесстрой".

Заразившиеся коронавирусом работали над центром крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк-Мурманск" на берегу Кольского залива. На верфи планируют строить плавучие заводы по сжижению газа.

Первый случай заболевания на стройке выявили 6 апреля, сообщала "Новая газета".

Губернатор области Андрей Чибис 13 апреля рассказывал о локализации очага заражения в Белокаменке, но на следующий день число заболевших удвоилось.

К 23 апреля в мурманском оперативном штабе сообщили о 451 подтвержденных случаях коронавируса. Сейчас в области всего 603 зараженных.

Рабочие жаловались “Новой газете” на отсутствие масок и перчаток, а также несоблюдение норм социального дистанцирования на стройке.

Фото: LEV FEDOSEYEV/TASS

Стройку в Белокаменке отказались приостанавливать даже несмотря на то, что сейчас это самый крупный очаг коронавируса не только в Мурманской области, но и во всей стране

Как писала газета "Коммерсант", всего в работах на Кольской верфи задействованы 11 тысяч человек. По данным "Новой газеты", среди них, помимо россиян, вахтовики из Турции и Беларуси. "Нулевой пациент" приехал из Киргизии, указывал Чибис.

Основная вспышка болезни произошла на участке, где работали 4,6 тыс. человек - площадка изолирована, и рабочие отправлены на карантин. МЧС России разбило рядом со стройкой мобильный госпиталь с аппаратами искусственнной вентиляции легких.

Оснований останавливать стройку ни местные власти, ни НОВАТЭК не увидели. Мурманские чиновники утверждают, что свыше 90% заразившихся болеют бессимптомно. "Велесстрой" лишь временно приостанавливал работы для дезинфекции вахтового городка.

Губернатор Чибис ожидает резкий прирост случаев Covid-19. Мурманское правительство еще до вспышки на верфи решило закупить электронные браслеты слежения для пациентов на домашней самоизоляции.

Республиканская клиническая больница в Уфе, 170 человек

Вторая по масштабам вспышка коронавируса - в республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе. Власти Башкирии 6 апреля объявили о смерти в РКБ 80-летней пациентки с посмертно диагностированным коронавирусом. Глава республики Радий Хабиров называл причиной смерти инсульт и сахарный диабет, а не сам вирус, но больницу закрыли на двухнедельный карантин.

После на коронавирус протестировали более тысячи сотрудников и пациентов РКБ. Covid-19 поначалу выявили у 170 человек (в минздраве республики их назвали "сомнительными"). Хабиров говорил, что последствием возникновения очага в РКБ может стать заражение нескольких тысяч человек. На масштабную вспышку обратила внимание газета New York Times.

Сотрудники РКБ после введения карантина рассказали, что еще в марте предупреждали руководство о большом числе заболевших. Заведующая ревматологическим отделением Римма Камалова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия" рассказала, что врачи "говорили на каждой оперативке, что у нас очень много температурящих больных".

Камалова объяснила, что, несмотря на опасения врачей, анализы на коронавирус по указанию руководства проводили только тем, что ездил за границу или контактировал с больными. В эфире "Эха Москвы" врач, у которой обнаружили пневмонию, назвала происходящее в Уфе "нашим российским Уханем".

Фото: VADIM BRAIDOV/TASS

Медики жаловались президенту России Владимиру Путину и генпрокурору Игорю Краснову, передавало издание Ufa1.ru. Они указывали на игнорирование республиканскими властями предупреждений и нехватку средств защиты (медицинских шапочек, респираторов и халатов). Родственники запертых врачей говорили СМИ, что им негде спать и нечего есть. Недовольство выражали и пациенты.

Министр здравоохранения Башкортостана Максима Забелина назвал претензии "рыданиями", а самих докторов сравнил с "военнослужащими".

Следственный комитет Башкирии начал проверку действий руководства РКБ на предмет халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В защиту главврача Эльзы Сыртлановой лично высказался президент Национальной медицинской палаты России (НМП) Леонид Рошаль.

По его словам, действия СКР "не выдерживают критики", так как больница столкнулась с "форс-мажорным обстоятельством, к которому не был готов весь мир".

Сыртланова в "Фейсбуке" пожаловалась, что больницу пытаются сделать "крайней".

Скандал со вспышкой разгорелся с новой силой после публикации видео с побегом людей через окна закрытой больницы. Кировский райсуд Уфы постановил отправить на принудительный карантин в больницу шестерых сотрудников РКБ, которые "в период режима изоляции самовольно покинули" ее территорию, не дождавшись результатов тестов.

20 апреля с больницы сняли карантин, в ближайшие недели она будет работать только для пациентов с коронавирусом. Главврач Сыртланова находится в самоизоляции, о чем она рассказала Би-би-си. По ее словам, в большинстве случаев предварительный диагноз коронавирус оказывается обычной вирусной инфекцией. В больнице постепенно отпускают пациентов домой на долечивание, оставив только 150 человек с пневмонией и положительным тестом.

Башкирия - в числе регионов-лидеров по числу смертей от коронавуирса, в республике умерло 14 человек. Коронавирус подтвержден у 422 жителей.

Городская больница Екатеринбурга, 91 человек

20 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что коронавирус диагностирован у 78 пациентов городской больницы №1 Екатеринбурга. Меньше чем за сутки число заболевших выросло до 91 человека - 16 из них были сотрудниками больницы. Всего больных в области на 23 апреля было 271.

Стационар перепрофилировали в инфекционный и закрыли на карантин. Источником распространения коронавируса в больнице Куйвашев назвал врача, который заразился от соседки. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков пообещал "жесткое наказание" ответственным за вспышку.

Фото: DONAT SOROKIN/TASS

Вспышка в больнице Екатеринбурга - один из немногих очагов распространения коронавируса, о котором впервые стало известно от чиновников, а не из СМИ и соцсетей

Министр здравоохранения региона Андрей Цветков рассказал, что врач, от которого предположительно заразился медперсонал, а затем и пациенты, перестал ходить на работу до подтверждения диагноза.

Из закрытой больницы начались побеги - сотрудники областного Роспотребнадзора рассказали о самовольном уходе из ГКБ 80-летнего мужчины. Его госпитализировали в другую больницу, а супругу отправили под наблюдение.

Офтальмологическая больница в Красноярске, 89 человек

Красноярский Роспотребнадзор 22 апреля сообщил о 89 случаях заражения коронавирусом в офтальмологической больнице имени Макарова (13 из зараженных - сотрудники глазной клиники).

За сутки до официального объявления больницу закрыли на карантин. Родственники пожилого мужчины с коронавирусом - первой жертвы Covid-19 в крае - утверждали, что он заразился в глазном центре.

82-летний мужчина не жаловался на здоровье, рассказала его внучка порталу NGS24, но из-за отслойки сетчатки ему потребовалась срочная операция. В стационаре он провел двое суток.

После выписки у мужчины поднялась температура. Пациент контактировал с врачом, у которого также нашли вирус. Пожилого мужчину поместили на ИВЛ, но он скончался.

22 апреля стало известно о смерти в Канске от пневмонии из-за вируса 87-летней женщины. По информации "Проспекта мира", она была пациенткой глазного центра.

Среди пациентов больницы - 37 жителей Красноярска, еще 39 приехали на лечение из разных городов области. По данным Роспотребнадзора, один человек находится в тяжелом состоянии, а у большей части заболевших болезнь проходит в легкой форме или бессимптомно.

Всего в Красноярском крае, по данным на 23 апреля, коронавирусом заразились 427 человек.

Церковь евангелистов в Брянске, 89 человек

В Брянской области очагом заражения стала церковь христиан евангельской веры "Пробуждение". Вспышка среди прихожан и тех, кто с ними контактировал, началась в середине марта, но СМИ о ней узнали в апреле.

Прихожанин церкви 51-летний Евгений Козлов в интервью блогу "Брянский ворчун" рассказал, что 13 марта встретил в аэропорту Шереметьево брата и мать, которые вернулись из Испании. У родственников по прилету измерили температуру, но никаких предписаний не выдавали.

Представитель Роспотребнадзора предупредил о необходимости вернувшейся из Европы семье отправиться на домашний карантин лишь через два дня. За это время 80-летняя женщина контактировала с другими родственниками, в том числе с внуками.

А Козлов успел сходить на воскресную службу в "Пробуждение", где собралось около 100 человек. После нее прихожане вместе "парились и пили чай", рассказывал РБК пастор Михаил Бирюков. Изданию "Новости Брянска" он объяснил, что, родственники Козлова отношения к церкви не имеют, а мать и вовсе просила его не ходить на службу, чтобы не заболеть.

Фото: BRYANSK NEWS

Прихожанам церкви "Пробуждение" в Брянской области приходят угрозы после того, как из-за родственников одного из прихожан церкви началась крупнейшая вспышка в области

Другую версию озвучивает брянский оперативный штаб - семью якобы сразу предупредили о необходимости изолироваться. На родственников завели уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

18 марта мать Козлова госпитализировали, а у ее сына через два дня поднялась температура, державшаяся несколько суток. Все это время он оставался дома, ни с кем не контактировал и, по собственному утверждению, "вылечился сам". По требованию Роспотребнадзора его госпитализировали и с третьего теста диагностировали коронавирус.

Коронавирусом заразился пастор Бирюков и другие протестанты. На Брянщине число заболевших достигло 102, из них 89 - прихожане протестантской церкви "Пробуждение". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" 7 апреля рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, с заболевшими прихожанами в общей сложности успели проконтактировать 300 человек. По данным на 23 апреля, коронавирусом в Брянской области болели 459 человек.

Работу церкви 3 апреля приостановил суд Брянска, здание опечатали. Бирюков сообщил, что прихожанам начали поступать угрозы от других жителей, а кого-то из них даже уволили. "Кому-то к дверям квартир крепят с помощью скотча листы бумаги с надписью "умри, мразь“. В соцсетях в комментариях призывают сжечь нашу церковь", - жаловался он "Московскому комсомольцу".

На днях власти сообщили о новом очаге заболевания в доме-интернате для пожилых в Сельце. Всего в городе болеют 79 человек, сколько из них являются постояльцами интерната - неизвестно. Сейчас во всех социальных учреждениях региона действует карантин.

Дом престарелых в Вязьме, 83 человека

О вспышке инфекции в вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области стало известно 11 апреля после взятия проб у нескольких сотрудников. В город после этого ограничили въезд автомобилей.

Первым заразившимся считают завотделения интерната, который на момент тестирования уже был на больничном. Подчеркивалось, что из Вязьмы он в последнее время не уезжал и предписаний о самоизоляции не получал.

Были проведены тесты и среди обитателей дома-интерната - больных Covid-19 изолировали в отдельном крыле. О 83 заразившихся (среди них - 28 сотрудников) 15 апреля сообщил главный санврач по Вяземскому, Угранскому и Тёмкинскому районам Александр Зыков.

Пациентов с легкими симптомами госпитализировали в горбольницу Вязьмы, тяжелобольных - в клиническую больницу в Смоленске. Это значительная часть от общего числа заразившихся в Смоленской области - к 23 апреля их было 251.

Через неделю власти сообщили, что в областной больнице из 361 пациента 44 человека - сотрудники и обитатели вяземского интерната. Нянечкам, сопровождавшим престарелых заболевших, не разрешили остаться с ними в больнице.

Официально говорилось только об одном умершем в интернате - 74-летнем Николае Киме. Власти подчеркивали, что причиной смерти сочли сердечно-сосудистую недостаточность, а коронавирус наложился на тяжелые и хронические заболевания.

О конкретных нарушениях в работе интерната в период пандемии власти не сообщали, но прежний руководитель учреждения Сергей Соболев был уволен. Интернат возглавил главный внештатный инфекционист областного департамента по здравоохранению Михаил Шипилов.

Одной из первых в смоленскую больницу доставили старшую медсестру Нину Петрову, которая заявила, что сотрудники интерната выполняли все санитарные предписания в интернате. “Мы ходили дезинфицировали, протирали-вытирали, ходили в масках и перчатках, через два часа все вытирали, мыли-замачивали несколько раз в день. Делали все по-честному, думали, что зараза к нам не придет”, - рассказала она Би-би-си.

Через несколько дней после обнаружения инфекции заболели сотрудники благотворительного фонда "Старость - в радость", работавшие в вяземском интернате по соглашению с администрацией. Руководитель фонда Лиза Олескина рассказала Би-би-си, что с самого начала в интернате надо было организовать чистую и грязную зону и сделать санпропускник, чтобы исключить заражение персонала.

Эжвинская городская больница в Сыктывкаре, 76 человек

В Коми в больнице Эжвинского района Сыктывкара обнаружили один из первых очагов коронавирусной инфекции в стране.

25 марта министр здравоохранения Дмитрий Березин рассказал о Covid-19 у шести связанных с Эжвинской больницей человек - в том числе врача.

К 1 апреля в Коми коронавирусом болели уже 54 человека, все за исключениям одного случая зарегистрировали в больнице Эжвинкского района.

Источники "Новой газеты" назвали "нулевым пациентом" врача, который вернулся из-за границы и не прошел карантин. Предположительно это был руководитель первого хирургического отделения больницы Андрей Керн.

Члены семьи доктора отрицали его связь с очагом инфекции. Сам Керн перенес болезнь тяжело и попал в больницу, рассказывала его дочь "Медузе".

Фото: PAVEL STEPANOV/FACEBOOK.COM/ERNESTMEZAK

Коми по-прежнему держится в десятки регионов с наибольшим числом заболевших.

Местное управления СКР 1 апреля начало проверку возможной причастности неназванного врача к заражению в Эжвинской больнице.

После установления в Коми антирекордов по числу зараженных после Москвы и области 2 апреля в отставку подал губернатор Гапликов. Его сменил замглавы минздрава и экс-руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба. Через неделю в отставку ушел министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.

Пациенты, с которым общалась Би-би-си, рассказывали, что условия содержания в больнице оставляли желать лучшего. "Однажды к нам привели мужчину в палату, сказали, что мест не хватает. Вечером вернулись за ним: молодой человек, собирайтесь, у вас положительный результат. А он провел с нами весь день", - рассказал бывший пациент Константин.

О вспышке некоторые из тех, кто лежал в больнице, узнали из соцсетей, а не от докторов. Пациенткам гинекологического отделения для эвакуации из эпицентра вируса пришлось записывать видеообращение.

К 10 апреля число пациентов с коронавирусом в Эжвинскской больнице выросло до 76 человек, еще у 139 пациентов диагноз не подтвердился, рассказывал Уйба. К тому моменту инфекция распространилась уже в другие больницы и районы Сыктывкара. Коми входит в десятку регионов с самым большим числом зараженных - к 23 апреля их было 542 человека.

20 апреля сотрудники больницы сообщили, что она может вернуться к нормальному приему неотложных пациентов через две недели.

В больнице все вопросы Би-би-си об окончательном числе заболевших переадресовали в пресс-службу регионального минздрава. Там Би-би-си сообщили, что, по данным на 23 апреля, из больницы выписаны все пациенты с коронавирусом, в медучреждении проводится дезинфекция.

Психиатрическая больница Архангельска, 71 человек

Оперативный штаб Архангельской области 18 апреля сообщил о карантине в региональной клинической психиатрической больнице из-за коронавируса у сотрудницы.

На самоизоляцию отправили 32 врача, а 52 пациентов оставили на попечение 14 докторов. 19 апреля стало известно о заражении 71 сотрудника и пациента.

На лечебное заведение пришлась большая часть заболевших во всем регионе - всего в Архангельской области, по данным на 23 апреля, коронавирусом болеют 123 человека.

Один из этажей больницы отдали под инфекционное отделение, а на другом устроили обсерватор для тех, кто был в контакте с заболевшими.

Федеральный центр травматологии Вредена в Петербурге, не менее 60 человек

Федеральный центр травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге - потенциально один из главных очагов распространения коронавируса в России. Число заболевших официально не объявляли ни власти города, ни минздрав, но, по словам врачей центра, речь идет может идти о сотнях людей.

Резкий скачок заболеваемости в Петербурге произошел 17 апреля, когда в городе выявили 424 случая (предыдущие дни их число не превышало 160). Власти объяснили рост вспышкой в НИИ Вредена.

Центр поместили на карантин с 9 по 23 апреля. В здании помимо 440 пациентов остались 260 медиков, передавала "Фонтанка" - ситуацию в медучреждении издание сравнило с эпидемией на круизном лайнере "Даймонд принцесс".

Врачи говорили "Медузе", что вирус в НИИ занес один из пациентов. "Фонтанка" публиковала данные анализов медперсонала центра - исследование провели 15 апреля. Из 113 проб на коронавирус 60 оказались положительными.

Фото: PETER KOVALEV/TASS

О заболевших врачах рассказывали и сами сотрудники больницы. Заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией Дмитрий Пташников в сообщил в "Инстаграме", что заражен коронавирусом. Болеют и все 10 его подчиненных, у девяти из них обнаружили пневмонию. Пневмония подтвердилась также у 12 пациентов. Одним из первых заразился глава центра Рашид Тихилов, его госпитализировали 11 числа.

Родственница одной из медсестер рассказала "Фонтанке", что сотрудники с коронавирусом вынужденно продолжают работу в центре. По словам Пташникова, отдельных тяжелых пациентов переводят в другие больницы. С этой недели тех пациентов и врачей, которые не заразились, отпустят на домашнюю изоляцию.

Всего, по данным "Фонтанки", под подозрением 501 пациент и врач больницы. Опрошенные "Медузой" сотрудники ждут, что вирусом заразятся 70-80% из 700 человек, оставшихся на карантине. Всего в Петербурге официально подтверждено 2458 случаев Covid-19, 17 человек умерли.

Военная академия в Санкт-Петербурге, минимум 55 человек

О вспышке коронавируса среди курсантов Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге в середине апреля сообщило издание "Подъем".

"Фонтанка" 20 апреля рассказала о письмах заболевших в академии. Началом возникновения очага издание назвало подготовительные мероприятия к параду на Красной площади, которые стартовали 9 апреля. Замначальника академии Сергей Бунин перевел личный состав, задействованный в торжествах, в казармы для профилактики.

После начались репетиции, утверждает "Фонтанка". В вузе фотографии маневров курсантов с винтовками объясняли "походом на обед". Свидетели говорили о тренировках курсантов и на военном аэродроме в поселке Левашово.

16 апреля, после того как российский президент Владимир Путин официально объявил о переносе Парада, в академии узнали и о первых заболевших, рассказывала "Фонтанке" девушка одного из военнослужащих.

Она утверждала, что коронавирус обнаружили у 60 человек, а вспышка началась на факультете, где иностранцы учатся на военных врачей. В академии сообщили об отправке курсантов с признаками пневмонии в госпитали и всеобщем тестировании.

Фото: TASS

Выдержки из письма девушки неназванного курсанта также опубликовала редакция MR7. Собеседница рассказала, что в общежитии академии оставили и заболевших, и здоровых: "Они несколько раз в день строем ходили на приемы пищи в столовую, их строили для донесения распоряжений начальства, по вечерам отпускали в магазин".

Один из учащихся пожаловался "Фонтанке", что их "кормят как в тюрьме". Девушка другого рассказала, что из комнат в общежитии изолированных переселили в неотапливаемый спортзал на две недели.

В минобороны 20 апреля признали вспышку инфекции на иностранном факультете и положительные пробы на коронавирус у 55 курсантов других факультетов. Министерство подчеркивало, что инфицированные не участвовали в подготовке парадных расчетов в Санкт-Петербурге и на подмосковном полигоне в Алабине.

Не привлекались к репетициям парада в Алабине, как утверждает военное ведомство, и заболевшие кадеты петербургского Нахимовского морского училища, у которых вирус выявили в Москве. По данным минобороны, инфицированными оказались 31 из 155 находившихся в столице нахимовцев. "Новая газета" со ссылкой на родственницу одного из кадетов сообщала, что они прилетели в Москву в 20-х числах марта для подготовки к параду Победы.

Военные предположили, что изначально преподаватель училища заразился при контакте с гражданскими. "Фонтанка" писала о госпитализации в Москве контрадмирала запаса и начальника Нахимовского военно-морского училища Анатолия Минакова.

23 апреля минобороны сообщило об отставке начальника Военно-медицинской академии Александра Фисуна из-за просчетов в борьбе с эпидемией.

"Тысячекоечная" больница во Владивостоке, 42 человека

Власти Приморья 22 апреля объявили о крупной вспышке во владивостокской клинической больнице №2 (известна как "тысячекоечная"). Коронавирус обнаружили у 42 человек, 17 из них - сотрудники больницы. Это крупнейший очаг распространения Covid-19 в крае - официально в Приморье к 23 апреля болели 185 человек.

На карантин закрыли хирургическое и урологическое отделения больницы, где нашли заразившихся пациентов и врачей, сообщало издание PrimaMedia.ru. Контактировавших с больными перевели в провизорный госпиталь.

Заразившийся медработник рассказал VL.Ru, что 16 апреля один из сотрудников отделения экстренной хирургии самостоятельно сделал платный тест, который выявил коронавирус. Коронавирус подтвердился и у выписанного пациента больницы.

Фото: YURI SMITYUK/TASS

Новых пациентов в хирургическом отделении принимать перестали, но и на карантин его не закрыли, оставив дежурные смены. Лишь 20 апреля больницу оцепили по распоряжению министра здравоохранения края Анастасии Худченко.

Сотрудник больницы жаловался, что у медперсонала в хирургии не было ни защитных костюмов, ни респираторов, им выдали только один "нормальный" противочумный костюм, да и то 20 апреля - в день оцепления больницы.

Разносчиком инфекции оказался врач, который работал в хирургическом отделении и урологии, рассказала министр Худченко. Среди заразившихся были санитарки и сестры-хозяйки.

Претензии к нехватке средств защиты министр объяснила тем, что противочумные костюмы, респираторы и очки выдают только врачам, которые работают с инфицированными. А остальному медперсоналу выдаются шапочки, медицинские маски, халаты, бахилы и перчатки.