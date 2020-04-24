Биотеррористы 32 Ирина Халип

24.04.2020, 9:07

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Ирина Халип

Кого не добьет Пасха и субботник, тех погонят на парад.

Когда я смотрела трансляцию пасхально богослужения, никак не могла понять одну вещь. Люди в церкви, стоявшие плечом к плечу без всяких масок, были преимущественно зрелого возраста. Парочка молодых женщин, замотавших лица платками до самых глаз на манер маски, не в счет – статистическая погрешность на фоне толпы. Так вот, все эти люди пережили СССР. Наверняка тридцать лет назад они ставили банки с водой перед телевизором, чтобы воду заряжал Чумак. Так что им мешало освятить куличи по Интернету и посмотреть трансляцию по телевизору?

А что мешало архиепископу Гурию, которого увезли из Жировичей в больницу прямо посреди пасхальной службы, остаться дома? Ему, оказывается, не просто вдруг стало плохо – он пришел на службу больным. Когда стало известно, что архиепископа увезли в больницу, журналисты «Газеты Слонимской» связались с отцом Вадимом, благочинным Слонимского церковного округа. И отец Вадим им сказал: «Действительно, владыка лежит в реанимации в Гродно. Ему на пасхальной службе стало плохо. Он до Вербного воскресения лежал в Гродно в больнице, лечился. Приехал не совсем выздоровевший, находился неделю на самоизоляции. На пасхальной службе он побыл немного, ему стало плохо. Медики забрали и сказали, что у него воспаление легких. Взяли анализ на коронавирус, говорят, вроде бы результат положительный, а как на самом деле, не знаю… Пока точно могу сказать, что у владыки пневмония. Сейчас санстанция проверяет семинарию».

Благочинный, возможно, сам не понял, какую жуткую новость он рассказал журналистам. Оказывается, арихиепископ Гурий лежал в больнице и выписался за неделю до Пасхи еще больным. Не дождавшись выздоровления, он отправился на пасхальную службу, откуда и попал в реанимацию. Это что? Слабоумие и отвага? Нет, это уже преступление. Биотерроризм чистой воды. Идти, будучи больным, туда, где на небольшом пространстве соберется толпа, - уж извините, на глупость не спишешь. Ах да, ему же митрополит лично не выписал освобождение.

Митрополиту Павлу, кстати, можно лишь спасибо сказать за его позицию. Он не только призвал людей оставаться дома на Пасху, не только попросил не ездить на кладбища на Радуницу, но и вспомнил, как хранили веру во времена гонений на церковь, и успокоил православных: нет такой силы, которая смогла бы отнять у них не отнимет веру, церковь, Пасху. Вдвойне обидно, что даже это не помогло, и просвещенный митрополит не смог противостоять средневековому мракобесию. В результате архиепископ Гурий в реанимации. Надеюсь, он выздоровеет. А вот выздоровеют ли бабушки-прихожанки, которых он мог заразить? Другой мракобес, настоятель Свято-Елисаветинского монастыря Андрей Лемешонок, вообще утверждал, что святыня не может быть переносчиком инфекций, так что целовать иконы можно и нужно, и вообще в церкви никто заразиться не может. Ну, этого никто уже не вылечит, что еще опаснее. И, судя по обрывкам информации, долетающей оттуда «в мир», в том монастыре сейчас настоящий Дантов ад.

А если кто-нибудь из священников еще остался неинфицированным, тех заразит Лукашенко. После хоккея с зараженными COVID-19 он – контакт первого уровня и обязан сидеть в самоизоляции, да чтоб его милиция проверяла каждый день. А он все мается дурью, все бродит, как медведь-шатун, все никак не угомонится. И в церковь, конечно, приехал после своего хоккея. И отчитывал тех, кто не пришел – мол, неправильно это, из храма бежать. В итоге митрополит Павел снова зовет остаться дома на Радуницу, а мелкое чиновьё в это время организует дополнительные автобусы на кладбища и даже открывает на три дня свободный въезд в зону отселения. Мало вам коронавируса – добро пожаловать в чернобыльскую зону. После субботника, разумеется. Кого не добьет Пасха, субботник и чернобыльские кладбища, тех погонят на парад.

А вообще весь этот разносторонний пасхальный раздрай - это вовсе не конфликт между властью и обществом, или Лукашенко и церковью, или правильными и неправильными верующими, или священниками-мракобесами и священниками-реформаторами. Это гуманитарный конфликт: между ответственностью и безответственностью, критическим мышлением и питекантропической дремучестью, реальностью и отфотошопленной картинкой. И если бы дело было лишь в картинке, то не о чем было бы говорить. Просто пока одни ретушируют, другие умирают. Вот и все.

Так что если кто-нибудь завтра собирается на субботник – не поленитесь уж, зайдите заодно в церковь и освятите ленинское бревно. Гулять так гулять!

Ирина Халип, специально для Charter97.org