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Стало известно, на сколько сокращает жизнь коронавирус

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  • 24.04.2020, 9:19
  • 10,470
Стало известно, на сколько сокращает жизнь коронавирус
ФОТО: UNSPLASH

COVID-19 губит даже тех, кто им уже переболел.

Человек, который перенес коронавирус, умирает в среднем на 10 лет раньше, чем при обычных обстоятельствах.

К такому выводу пришли сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга. Свои наблюдения они изложили в отчете, опубликованном на портале Wellcome open research (перевод - obozrevatel.com).

По их расчетам, мужчины из-за вируса покидают этот мир в среднем на 13 лет раньше, а женщины – на 11 лет раньше.

Шотландские специалисты подчеркнули, что COVID-19 губит не только больных людей, но и молодых и здоровых.

"В то время как СМИ сосредотачивают свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса", – обратил внимание Дэвид Макаллистер, ученый из Университета Глазго.


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