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Минчанка перечислила «жениху из США» рекордные $66 тысяч

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  • 24.04.2020, 9:31
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Минчанка перечислила «жениху из США» рекордные $66 тысяч

Аферист представлялся в соцсетях успешным инженером.

К правоохранителям Минска обратилась 37-летняя горожанка. Женщина рассказала, что ее возлюбленный, с которым она познакомилась и общалась в соцсетях, пропал с ее деньгами. Подробности пресс-служба СК сообщила 23 апреля.

В итоге выяснилось, что переписывалась женщина с пользователем интернета под именем Лойд Томас (Lloyd Thomas). Виртуальный ухажер рассказал, что живет в США, является успешным инженером, и… попросил денег.

- Под различными предлогами: долги, оплата стройматериалов, таможенные сборы и так далее, «американский жених» выманил у потерпевшей свыше 65,9 тысячи долларов США, - пояснили в пресс-службе.

Когда женщина одумалась, она обратилась в милицию.

Похожий инцидент произошел и с 39-летней минчанкой. Кавалером женщины стал Дэвид Робинсон (David Robinson), брачный аферист оказался с более экзотичной профессией - якобы военный врач ООН, работающий в Сирии.

- Летом 2019 года виртуальный жених стал просить у женщины деньги, пообещав, что скоро вышлет ей 2 миллиона долларов на хранение. Предлогов для заимствования денег была масса, но любопытно, что при этом от его имени с потерпевшей все время связывались какие-то люди: генерал, курьеры, менеджер, которые помогли усыпить бдительность. Всего минчанка перечислила мошенникам свыше 28 тысяч долларов, - рассказали в Следственном комитете.

Установлено, что деньги потерпевшей ушли на счета в банках США, Ганы, ОАЭ и других стран.

- Направлены международные запросы об оказании правовой помощи. Идет следствие, возбуждены уголовные дела о мошенничествах в крупном размере, - резюмировали правоохранители.


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