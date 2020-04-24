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Легенда мирового рока The Rolling Stones выпустила новый клип

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  • 24.04.2020, 9:35
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Легенда мирового рока The Rolling Stones выпустила новый клип
ФОТО: EPA

Ролик был записан в прошлом году, но доработан с учетом актуальной ситуации.

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones (дата создания 12 июля 1962 года) представила премьеру своего нового клипа.

Ролик на песню Living In A Ghost Town («Жизнь в городе-призраке») опубликован 23 апреля на официальном Youtube-канале «Роллингов».

Как отметил фронтмен группы Мик Джаггер, композиция была записана в прошлом году, но была доработана «в самоизоляции».

В песне говорится, что ранее «жизнь была прекрасна, а теперь мы все заперты и живем в городах-призраках».

«Роллинги» считаются одним из самых успешных коллективов за всю истории рок-музыки. 21 композиция группы входила в первую десятку хит-парадов Великобритании, причем восемь из них поднимались на самую вершину.


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