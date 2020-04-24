закрыть
24 апреля 2020, пятница, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

Доктор Комаровский рассказал, как правильно посещать магазин в условиях эпидемии COVID-19

10
  • 24.04.2020, 9:39
  • 7,348
Доктор Комаровский рассказал, как правильно посещать магазин в условиях эпидемии COVID-19
Евгений Комаровский

Названы главные меры предосторожности.

Популярный украинский доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале ведет ликбез по поводу короновируса нового типа, вызывающего заболеваемость COVID-19.

Очередной выпуск он посвятил походу в магазин в условиях пандемии.

Как отмечает специалист, перед тем, как идти за покупками, необходимо составить четкий список товаров, которые вам необходимы.

Кроме этого, рекомендует Комаровский, лучше всего посетить «свой» маркет, в котором вы бывали достаточно часто — это сократит время пребывания в торговом зале, так как вы знаете где и какой товар находится.

Также необходимо планировать время посещения. Предпочтительно будет отказаться от похода в час пик.

Хорошо иметь при себе антисептик, так как не в каждом магазине они находятся в свободном доступе, соблюдать минимальную дистанцию от других людей в 1-1,5 метра.

«Носите маску. Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин санитайзером. Тщательно мойте руки после посещения», — резюмировал доктор.


популярное за неделю

Мнение

Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников