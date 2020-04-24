Доктор Комаровский рассказал, как правильно посещать магазин в условиях эпидемии COVID-19 10 24.04.2020, 9:39

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Евгений Комаровский

Названы главные меры предосторожности.

Популярный украинский доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале ведет ликбез по поводу короновируса нового типа, вызывающего заболеваемость COVID-19.

Очередной выпуск он посвятил походу в магазин в условиях пандемии.

Как отмечает специалист, перед тем, как идти за покупками, необходимо составить четкий список товаров, которые вам необходимы.

Кроме этого, рекомендует Комаровский, лучше всего посетить «свой» маркет, в котором вы бывали достаточно часто — это сократит время пребывания в торговом зале, так как вы знаете где и какой товар находится.

Также необходимо планировать время посещения. Предпочтительно будет отказаться от похода в час пик.

Хорошо иметь при себе антисептик, так как не в каждом магазине они находятся в свободном доступе, соблюдать минимальную дистанцию от других людей в 1-1,5 метра.

«Носите маску. Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин санитайзером. Тщательно мойте руки после посещения», — резюмировал доктор.