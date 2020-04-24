Эпидемия COVID-19 в Беларуси: на карте появились новые очаги 3 24.04.2020, 10:17

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Информация, поступившая за последние восемь часов.

Новые случаи коронавируса появились в городах Беларуси. Информацию, поступившую за последние 8 часов, опубликовал телеграм-канал "Баста".

Витебск

"В доме по адресу улица Чкалова, 25 в Витебске от коронавируса умерла женщина. В больнице ее сосед", - сообщает подписчик канала из Витебска.

Витебская область, Орша

"Я работаю на Оршанской спецавтобазе. Вчера утром водителя и его грузчика отправили в поликлинику с температурой, возможно коронавирус. Директор Жданович заявил, что те, кто не выйдет на субботник, не получит премии, а премия это почти половина заработной платы. Нас гонят на убой. Выделили по одной маске и все. Антисептик на проходной напоминает средство для мытья стекол. Предприятие собирает мусор, а где мусор - там все болезни и микробы, - пишет житель Орши.

Гомель

"Общежитие Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины №4 на улице Бровки, Большая часть вахтеров и уборщиков – на больничном, У половины студентов – симптомы ОРВИ, все кашляют, пару раз "скорые" приезжали", - сообщает подписчик канала из Гомеля.

Гродненская область, Кореличи

"Обнаружен коронавирус в поселке Кореличи. Одного из жителей заразила дочь, приехавшая из Минска", - пишет житель Кореличей.

Минская область, Мядельский район

"Очаг коронавируса – в Свирском психоневрологическом доме-интернате Мядельского района. От 10 до 20 заболевших. У работников интерната ничего добиться невозможно, видимо взята подписка о неразглашении. Но в самом поселке Свирь обрабатывают улицы и подъезды. Заболевшие есть и в больнице, но их количество врачи не называют", - сообщает подписчик канала из Свири.

Минская область, Клецк

"В Клецке еще два подтвержденных случая Covid-19. Одна из них – медсестра. Также знакомый слег - мастер по ремонту и обслуживанию котлов", - сообщает подписчик канала из Клецка.

Минская область, Столбцы

"В Столбцах коронавирус обнаружен не только в райисполкоме, общественном транспорте и в крупных магазинах, но и в РУВД. У 26 сотрудников тесты дали положительные результаты", - пишет житель Столбцов.

Могилевская область, Быхов

"Быхов, Могилевская область. Два человека вернулись с заработков в России. Диагноз Сovid-19 подтвержден. Информация замалчивается", - пишет читатель канала из Быхова.

Могилевская область, Горки

"В Горках Могилевской области короновирус обнаружен и подтвержден у работника исполкома. Заразился от сына, который приехал из Минска. Несколько работников исполкома находятся на самоизоляции. Официальной информации по городу никакой нет", - пишет читатель канала из Горок.

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