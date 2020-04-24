закрыть
24 апреля 2020, пятница, 12:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

Россияне вынесли из банков рекордный объем валюты

4
  • 24.04.2020, 10:29
  • 1,898
Россияне вынесли из банков рекордный объем валюты

Отток стал самым большим за всю историю данных Центробанка РФ.

Российские банки в марте столкнулись с небывалым наплывом клиентов-физлиц, забирающих валюту со счетов.

На фоне обвала цен на нефть и падения рубля с розничных валютных депозитов утекло 5 млрд долларов, следует из статистики ЦБ, пишет finanz.ru.

Отток стал рекордным за всю историю доступных данных центробанка (с 2008 года), как в номинальном, так и в относительном выражении (5,3%).

За один месяц с валютных вкладов исчезла сумма, которую клиенты приносили больше года. Их общий объем с 94,3 млрд долларов сократился до 89,3 млрд - минимума с января-2019.

Именно на валютные вклады пришелся весь отток денег физических лиц из банковской системы, следует из статистики ЦБ.

Клиенты закрывали рублевые вклады банков в период валютной паники 15-25 марта, забрав в общей сложности 616 млрд рублей. Этот отток, впрочем, лишь компенсировал поступления первой половины месяца, и по его итогам рублевые вклады даже незначительно выросли - с 24,503 до 24,523 трлн рублей.

Из этой суммы около трети - 8,75 трлн рублей - это вклады со сроком больше года. 9,076 трлн размещены от месяца до года, а 6,695 трлн лежат на счетах до востребования (в том числе текущих и накопительных).

Таким образом, как следует из данных ЦБ, оттока клиентских рублей из банковской системы в марте не было вовсе.

Таким образом, становится неясным, каким образом в обращении в марте появился почти триллион наличных рублей, который, как считалось, был отражением повышенного спроса на «кэш».

Возможно, эти «средства осели в кассах банков», которые готовились к набегу вкладчиков, отмечают аналитики ЦМИ Сбербанка. Так происходило в кризис 2014 года и, возможно, сценарий повторился.


популярное за неделю

Мнение

Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников