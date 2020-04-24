«Из-за Лукашенко ребенок будет воспитываться без матери» 4 24.04.2020, 10:48

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иллюстрационное фото minsknews.by

Родные погибших высказались о «психозе».

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Беларуси ежедневно увеличивается на несколько сотен. Официальная статистика показывает, что по сравнению с европейскими странами в Беларуси достаточно малый процент смертности от COVID-19, а диктатор называет пандемию «психозом».

«Белсат» дал слово тем, кто потерял близких людей – родственникам погибших.

Анастасия Киселева – дочь Светланы Киселевой, погибшей медработницы из Витебска

Светлана Киселева работала медсестрой, соответственно она колола всех. Когда их только перепрофилировали, она пришла домой, сказала об этом. Говорит: «Я в шоке, я не знаю, что делать». Люди, медсестры ходят в одноразовых масках и внутрь подкладывают ежедневную прокладку, смоченную настойкой прополиса. Это защита от вируса в XXI веке? Что это такое? Это государство не позаботилось о том, чтобы обеспечить медицину всем необходимым. Почему-то, знаете, пожарных не отправляют тушить пожары в одних трусах. А медицина у нас совсем никак не обеспечена.

Ну что, ладно я, мне 27, а дитя, которому семь, будет теперь всю жизнь воспитываться без матери. Благодаря кому? Благодаря нашему уважаемому Александру Григорьевичу. Спасибо ему большое за это!

Наталья Чепик – дочь Александры Чепик

Наталья Чепик, дочь покойной Александры Чепик. Фото: Belsat.eu

Она не должна была умереть. Не должна. Но коронавирус стал лицом смерти для нее. То, что я стояла рядом с человеком, который приехал из Италии, из Милана, с выставки, и пришел на предприятие, и я с ним рядом стояла, двадцать-тридцать сантиметров, и поздоровалась просто – это могло быть причиной, что я стала переносчиком для моей матери. И это стало реально смертью для моей матери, ведь она в группе риска. Она не выпуталась из ситуации.

Это лицемерие – скрывать и говорить, что у нас коронавируса нет, что люди умирают от своих болезней. Ей поставили в декабре диагноз «бронхиальная астма». При своей болезни она бы оставалась жива еще 15-20 лет.