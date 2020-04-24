На выборах президента Польши 59% готовы поддержать Дуду 2 24.04.2020, 10:53

Анджей Дуда

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Опубликованы данные соцопроса.

Если бы президентские выборы в Польше прошли в апреле, наибольшую поддержку получил бы действующий глава государства Анджей Дуда, за которого проголосовало бы 59 процентов опрошенных исследовательской группой Kantar, передает «Радио Польша».

Владислав Косиняк-Камыш и Шимон Холовня получили бы 7-процентную поддержку; по 5 процентов — представитель левых сил Роберт Бедронь и кандидат крайнеправой «Конфедерации» Кшиштоф Босак, 4 процента — Малгожата Кидава-Блоньская.

47 процентов респондентов заявили о желании голосовать на президентских выборах.

Опрос был проведен по репрезентативной выборке среди 954 польских жителей в возрасте 18 лет и старше, заявивших о своем намерении участвовать в выборах.

6 апреля Сейм принял закон, согласно которому президентские выборы в 2020 году должны пройти путем голосования по почте, а спикер Сейма может отдать распоряжение об изменении даты выборов. Закон в настоящее время находится в Сенате.