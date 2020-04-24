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Стало известно, как будет выглядеть человек, живущий на Марсе

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  • 24.04.2020, 10:57
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Стало известно, как будет выглядеть человек, живущий на Марсе

Ученые спрогнозировали облик колонизатора «Красной планеты».

Идее освоения Марса как минимум сто лет, пишет lenta.ua.

Профессор Университета Манчестера Брайан Кокс в прошлом году заявлял:

«В какой-то момент мы станем марсианами. Для меня это ясно как день. Ведь нельзя же оставаться на Земле вечно. А Марс — это единственная помимо Земли планета, пригодная для жизни».

Глава компании SpaceX Илон Маск анонсировал создание на Марсе города-миллионник и запуск космических «электричек» на красную планету с Земли, а также делился проектом космического корабля SpaceX — Crew Dragon. Первых людей Маск собирался доставить на Марс к 2025 году. А вот на создание самодостаточного города-миллионника, по его расчетам, понадобится лет 100. Необходимость создания такого мегаполиса Илон Маск объяснял неизбежным апокалипсисом на Земле и даже возможной гибелью нашей планеты. Уже к 2070 году бизнесмен планировал перевести на Марс около миллиона человек.

К каким условиям придется приспосабливаться?

На Марсе нечем дышать — углекислый газ составляет больше 90% атмосферы. Там высокий уровень радиации и очень холодно. Есть и другие непривычные для землян моменты: слабая гравитация, отсутствие магнитного поля. Люди, которые, возможно, там поселятся, должны будут преодолеть и психологическую проблему: выдержать длительную изоляцию, находясь на большом удалении от остального человечества.

Как будет выглядеть «марсианин»?

Ученый взялся пофантазировать о внешности будущих «марсиан». По мнению Максима Литвака, у человека на Марсе в ходе адаптации должна измениться система дыхания и это отразится на его лице. А возможно, что функция дыхания пропадет вовсе и вместо нее появится что-то другое. Глаза марсианина возможно станут узкими, поскольку нужно будет защищаться от полевых бурь.

«Человеку на Марсе придется не только научиться дышать без кислорода, но и научиться жить в условиях холода. На экваторе можно будет найти места, где будет сезон с температурами выше нуля, но в среднем температура на Марсе существенно ниже нуля. Сейчас люди живут в Антарктике на полярных станциях при жестоких температурах, где бывает и минус 60 градусов, и это такая тренировка к Марсу», — рассказал каналу «Наука» Максим Литвак.

Он предположил, что у «марсиан» в ходе эволюции может даже отрасти шерсть.

Впрочем, главным негативным фактором, с которым предстоит сражаться будущим колонизаторам красной планеты, станет не холод, а радиация. Люди на Марсе будут небольших размеров и мозг их «не обязательно будет большим».

Как могут измениться наши тела?

О том, что будущим колонистам Марса придется изменить тела и умы, говорил также польский ученый из Университета информационных технологий и менеджмента Конрад Шоцик. Он даже допускал возможность изменения органов чувств человека с помощью новейших электронных средств и медикаментов, уменьшающих эмоциональные реакции в момент кризиса.

Американские астронавты во время высадки на Луну демострировали прыжки и признавались, что ходить по-земному им неудобно. Тоже самое может произойти с «марсианами». Пониженная гравитация приводит к изменениям в костной структуре, свидетельствуют ученые, наблюдавшие за космонавтами. За два-три года на Марсе кости человека будут «таять» со скоростью 2% в месяц. Если организм попробует адаптироваться, он может начать уплотнять кости и тогда люди превратятся в крепких коротышек.

Как изменится человек, чтобы приспособиться к марсианским условиям? Возможно, его глаза станут узкими, руки удлинятся, кожа покраснеет, тело покроется шерстью, большой палец на ноге отодвинется в сторону для лучшей устойчивости, фигура станет более коренастой, а кости – более плотными.

Палеоантрополог Мэтью Скиннер из Кентского университета посулил «марсианам» удлинение рук: в условиях ослабленной гравитации людям нужно будет заново учиться хватать окружающее предметы и ради этой задачи кости будут удлиняться. Одновременно уйдет в сторону и большой палец на ноге — для предания телу устойчивости. В итоге анатомически люди Марса станут похожими на земных орангутангов.

Но как можно «подогнать» человека под Марс? С помощью генной инженерии? А мы этого хотим? Да и не можем пока. На эту адаптацию, если предположить, что она вообще возможна, уйдет много поколений, и должен быть обширный материал для отбора — биоразнообразие.

На сегодняшний день единственное, к чему можно обратиться для понимания возможных изменений, это опыт космическим полетов. Да, в условиях длительного космического полета и отсутствия гравитации космонавты чуть подрастали. Да, определенные физиологические изменения происходили. Но к эволюции человека на других планетах это имеет мало отношения».


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