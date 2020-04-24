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От коронавируса в мире умерло уже более 190 тысяч человек

  • 24.04.2020, 11:02
От коронавируса в мире умерло уже более 190 тысяч человек
Фото: Getty Images

Новые данные по пандемии COVID-19.

На данный момент в мире коронавирусом заразился 2 732 701 человек. Умерло с начала пандемии 191 150.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 85 434 человека. Больше всего заразилось в США — 31 900 человек.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 6 618 человек.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 2 342 человека. Затем идут Великобритания (638), Франция (516), Италия (464), Испания (440).


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