Кто и как зарабатывает на тяжелых болезнях белорусов? 10 24.04.2020, 11:08

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Результаты расследования шокировали.

Политика Лукашенко привела к распространению коррупционных схем в производстве отечественных лекарств. Как это работает? Почему отечественные препараты стоят в несколько раз дороже импортных аналогов? Кто наживается на здоровье белорусов? Об этом рассказывается в расследовании Ольги Ратмировой и Станислава Ивашкевича в программе «Давайте разбираться» на телеканале «Белсат».

Десять лет назад правитель Беларуси заявил, что страна должна иметь собственные лекарства. Во-первых, чтобы снизить на них цены, во-вторых, это вопрос национальной безопасности. Начали программу импортозамещения, в результате которой в белорусских аптеках более половины лекарств – отечественные препараты. Появился с десяток новых фармацевтических предприятий, началось изготовление сотен новых медикаментов.

Одно из таких предприятий – общество с ограниченной ответственностью «Нативита», входящее в круг лидеров белорусской фармацевтики. Прежде всего в сфере лечения рака. Один из их флагманских препаратов – «Трастузумаб», который используют в лечении злокачественной опухоли.

Команда программы «Давайте разбираться» решила присмотреться к деятельности этой компании. Журналисты изучили государственные закупки онкологических препаратов за последние годы. Результаты расследования шокировали. Как в результате такого импортозамещения тяжелобольные белорусы остаются без доступных препаратов и кто на этом наживается, смотрите в видео.