Белорусские независимые журналисты попросили политическое убежище в США 2 24.04.2020, 11:01

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Андрусь Козел и Ольга Чайчиц

Они работали на телеканале «Белсат».

Видеооператор Андрусь Козел подал документы на получение политического убежища в Соединенных Штатах. Когда решится проблема, неизвестно - в Штатах карантин. Об этом рассказала его жена Ольга Чайчиц, передает «Радыё Свабода».

Боялись, что заберут детей и возбудят уголовное дело

Андрусь и Ольга ранее работали оператором и журналисткой на телеканале «Белсат», у которого нет аккредитации в Беларуси.

Семья Андруся и Ольги вместе с детьми поехали в Америку четыре месяца назад по туристической визе. Сейчас они живут в штате Флорида. Они боятся возвращаться домой из-за политических преследований и подали документы на убежище в Соединенных Штатах.

Ольга создала канал на Youtube, где начала рассказывать об их переезде.

Белоруска рассказала, что в последние годы государство оказывало давление на их семью. Обоих неоднократно штрафовали в соответствии со статьей 22.9 КоАП «за незаконное создание и распространение продукции средств массовой информации».

Ольга считает, что это незаконно, потому что за это должно нести ответственность СМИ как юридическое лицо, а не как журналист. Штрафы в среднем составляли 400-500 евро.

По словам Ольги, их с Андрусем регулярно задерживали сотрудники милиции или ГАИ по разным причинам, когда они отправлялись делать материал; во время массовых акций, которые они осветляли.

На парламентских «выборах» 2018 года сотрудник милиции выводил Андруся Козела из зала, где подсчитывали голоса, и разбил его головой двери. Журналисты думали, что за ними следят и прослушивают их телефоны.

В 2018 году семьи Козел и Чайчиц угрожали забрать детей за неоплаченные штрафы и многочисленные судебные процессы. Сейчас у них нет задолженности по штрафам.

Кроме того, сотрудники милиции приходили к соседям родителей Ольги, в деревню, где раньше проживала ее бабушка, показывали фотографии Ольги и расспрашивали про нее. Девушка расценивает это как психологическое давление.

По словам Ольги, в последнее время многие люди обращались к ней с просьбой сделать материал, который мог опозорить других людей, чиновников.

«Давление шло со всех сторон. Мне казалось, что меня могут раскрутить на такие темы, за который меня смогут обвинить в клевете», - говорит Ольга.

Она боялась, что власти могут найти причину возбудить на нее уголовное дело и посадить. Прежде всего она волновалась, что будет после этого с их детьми.

«Ущемляют людей, которые хотят изменить Беларусь к лучшему»

Ольга выходит на видеосвязь заплаканная. Она только что выложила видео об их переезде, друзья начали писать слова поддержки и растрогали ее.

Неизвестно, сколько им ждать решения. Карантин в США объявляется на неопределенный срок. Сейчас почти все офисы закрыты. Белорусы даже не успели сделать актуальные фотографии для документов. У них приняли бумаги, теперь они ждут разговора, во время которого решится их вопрос.

Если на собеседовании им откажут в предоставлении убежища, можно обжаловать это решение в суде.

Если они получат политическое убежище, то уже не смогут вернуться в Беларусь.

Андрусь Козел не первый журналист, который ищет политического убежища за рубежом. Его коллега Алексей Дикавицкий получил статус политического беженца в Варшаве в 2001 году. В разное время просили убежища белорусские журналисты Владимир Лапцевич, Николай Поседько, Ольга Класковская, Андрей Шантарович, Ольга Бирюкова.

«Я бы очень хотела, чтобы этого не происходило. Я сама долгое время верила, что останусь в Беларуси, - говорит Ольга, сдерживая слезы. - Давление может быть сильным...

Я бы хотела, чтобы все, кто хочет сделать Беларусь лучшей, были в Беларуси. Проблема Беларуси в том, что ущемляют людей, которые хотят изменить Беларусь к лучшему. Это просто трагедия нашей страны. Я бы не хотела, чтобы эта трагедия постоянно повторялась».

Она говорит, что работала журналисткой в Беларуси, потому что хотела изменить страну к лучшему. В США заниматься тем же не планирует. Кроме того, по ее мнению, потребуется много времени, чтобы начать хорошо понимать историю, культуру и общественные процессы Соединенных Штатов. Чем она и Андрусь будут заниматься в будущем, она не знает.

Сложно было снять дом и научиться говорить по-русски

В США семья Козел и Чайчиц столкнулись с рядом трудностей. Нелегко снять дом, когда нет работы. Трудностью стал карантин.

«Мы сейчас сидим дома. Никто не контактирует ни с кем. В результате такая изоляция, совсем», - говорит Ольга.

Более того, в Штатах ей пришлось заново учить русский язык, потому что в Беларуси она говорила по-белорусски. В Америке их общение происходит на английском или русском. Она запустила свой канал на Youtube на русском языке, чтобы иметь более широкую аудиторию, чтобы потом монетизировать его.

Во время карантина во Флориде можно выходить только недалеко от дома

Старший сын Ян сейчас ходит в англоязычную школу и постепенно адаптируется. Уже известно, что до конца года дети будут учиться дистанционно.

Попасть в школу не было препятствием - все дети, независимо от ничего, имеют право учиться в школе бесплатно. Нужно было только иметь определенные прививки, которые мальчику сделали бесплатно.

Младшая дочь Вера не посещает детский сад не только из-за карантина, но и потому, что он стоит 700-1000 долларов. Сейчас на это нет денег.

Аренда дома во Флориде стоит 2000 долларов. Семья тратит 300-400 долларов в месяц на еду.

Американские СМИ все чаще пишут о Беларуси

Во Флориде маски на улице пока не обязательны. Но все должны оставаться дома. Закрыты рестораны, кафе, множество заведений. Выходить можно только недалеко от дома: в магазин, в аптеку или на работу. На улицах люди соблюдают дистанцию.

«Нам повезло, что рядом с домом много всего классного. Когда мы с детьми ходим на прогулки, то крокодилов разглядываем, интересных птиц», - говорит белоруска.

Она говорит, государство сразу объяснило жителям, насколько сейчас опасна ситуация. Средства массовой информации открыто предоставляют информацию о количестве смертей от коронавируса не только по штатам и городам, но и в учреждениям: например, сколько людей заболело в конкретном доме престарелых.

Одновременно Ольга возмущена ситуацией с коронавирусом и отсутствием карантина в Беларуси.

По ее словам, все больше американских СМИ пишут о Беларуси.

«Раньше здесь никто не знал о Беларуси, - говорит Ольга. - Сейчас они говорят об этом в отрицательном направлении: истории про тракторы, про то, что Лукашенко призывает людей лечиться водкой. Это идет в местных СМИ. Все эти ужасные советы сейчас рассказываются. Конечно, мне обидно, что моя страна становится известной в таком контексте».