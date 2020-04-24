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Выборы президента США: Байден опережает Трампа в ключевых штатах

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  • 24.04.2020, 11:21
Выборы президента США: Байден опережает Трампа в ключевых штатах
Джо Байден
Фото: AP

Разница между ключевыми кандидатами от 3 до 7%.

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует в опросах в потенциальном противостоянии с президентом Дональдом Трампом в трех штатах Ржавого пояса и Северной Каролине, передает «Зеркало недели».

Ржавый пояс – это неформальный термин для региона Соединенных Штатов, в котором промышленный спад начался примерно с 1980 года.

По данным новых опросов общественного мнения в четырех ключевых штатах Байден опережает Трампа:

В Пенсильвании и Мичигане с разницей в 7% - 51% против 44%;

В Висконсине разрыв меньше: Байден 50%, Трамп 45%;

В Северной Каролине отрыв Байдена от Трампа находится в пределах статистической погрешности - 49% против 46%

В новом опросе Susquehanna, который провели в Пенсильвании, у Байдена 48%, у Трампа 42%.


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