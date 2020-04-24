Эпидемия в Беларуси: как парикмахерская стала рассадником коронавируса 3 24.04.2020, 11:26

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иллюстрационное фото Fotolia/ nagaets

Рассказ жителя Каменца.

Парикмахерская в Каменце работала неделю после госпитализации работника с подозрением на коронавирус. Рассказ читателя опубликовал телеграм-канал "Баста".

"Мой родственник работает в Каменце в парикмахерской, - говорит житель Каменца. - Неделю назад одного из работников забрали в центральную районную больницу с диагнозом "двухстороння пневмония". До госпитализации ей неоднократно вызывалась скорая помощь, врачи на дом. Она просила взять анализ на коронавирус. Но никакие действия не предпринимались.

Анализ на коронавирус взяли, только когда человек попал в реанимацию. При этом парикмахерская продолжала работать. Перед Пасхой были толпы народа. 22 апреля анализ на короновирус дал положительный результат. Через неделю, после госпитализации.

Позавчера на работу к родственнику приходили представители районного центра гигиены и эпидемиологии. Сказали, что у всех работников будет браться анализ на Covid-19 на рабочем месте".

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