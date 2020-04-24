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В Венесуэле из-за голода начались беспорядки

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  • 24.04.2020, 11:38
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В Венесуэле из-за голода начались беспорядки

Сотни людей вышли на протесты сразу в нескольких городах.

В нескольких городах Венесуэлы сотни людей вышли на протесты из-за нехватки продовольствия и роста цен на еду на фоне кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на El Mundo.

Сообщается, что во время протестов были разграблены супермаркеты и другие магазины с едой. Полиция и правительственные военизированные формирования вступили в конфликт с протестующими.

В результате столкновений был убит 29-летний житель города Упата в штате Боливар в юго-восточной части Венесуэлы. Ранения различной степени тяжести получили около десятка человек. По данным Боливарианской национальной гвардии, в результате беспорядков были задержаны по меньшей мере 30 человек.

Наряду с продовольственным кризисом Венесуэла также сталкивается с нехваткой моторного топлива из-за почти избыточной сети нефтепереработки и санкций США.


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