В Венесуэле из-за голода начались беспорядки

В Венесуэле из-за голода начались беспорядки4
- 24.04.2020, 11:38
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Сотни людей вышли на протесты сразу в нескольких городах.
В нескольких городах Венесуэлы сотни людей вышли на протесты из-за нехватки продовольствия и роста цен на еду на фоне кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на El Mundo.
Сообщается, что во время протестов были разграблены супермаркеты и другие магазины с едой. Полиция и правительственные военизированные формирования вступили в конфликт с протестующими.
В результате столкновений был убит 29-летний житель города Упата в штате Боливар в юго-восточной части Венесуэлы. Ранения различной степени тяжести получили около десятка человек. По данным Боливарианской национальной гвардии, в результате беспорядков были задержаны по меньшей мере 30 человек.
Наряду с продовольственным кризисом Венесуэла также сталкивается с нехваткой моторного топлива из-за почти избыточной сети нефтепереработки и санкций США.
Popular protests resume across #Venezuela against corrupt dictatorship of Nicholas Maduro despite Coronavirus threat pic.twitter.com/g60Z1dgEQN— mostafa.m Ⓜ️ (@MostafaMe4) April 24, 2020