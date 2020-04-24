Врач из Минска: Наблюдается катастрофическая нехватка персонала во всех городах со вспышками COVID-19 24.04.2020, 12:03

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В Беларуси создают «временные бригады» медиков?

Министерство здравоохранения создает "временные бригады" медиков для оказания стационарной помощи пациентам с тяжелой формой Covid-19, сообщает телеграм-канал "Баста".

Они будут формироваться "из числа специалистов, незадействованных в оказании экстренной и неотложной помощи и прекративших оказание плановой медицинсмкой помощи в данной организации или организациях здравоохранения, деятельность которых приостановлена".

Для обучения врачей, которые войдут во "временные бригады" будут организованы дистанционные курсы.

Копию приказа министра Караника журналисты получили из от наших источников в Минздраве.

"Сейчас наблюдается катастрофическая нехватка персонала во всех городах, где зафиксированы крупные вспышки Covid-19. Минздрав пытается привлечь для борьбы с вирусом врачей других профилей", - пояснил суть документа сотрудник одной из минских больниц.

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