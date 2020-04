10 самых забавных научных розыгрышей 1 24.04.2020, 12:26

2,338

Мировые СМИ выдавали их на 1 апреля.

Ежегодно 1 апреля мировые СМИ пользуются своей серьезной репутацией, чтобы выдать за научные открытия очень странные истории. Сегодня не 1 апреля, но журналисты все-таки подготовили подборку лучших идей, когда-либо посещавших редакторов, пишет «Популярная механика».

Четырехлетний мальчик, один из авторов Манхэттенского проекта

1 апреля 1949 года американский журнал Pageant опубликовал статью о четырехлетнем мальчике — вундеркинде, который, вместе с Нильсом Бором, Ричардом Фейнманом и Робертом Оппенгеймером работал над проектом атомной бомбы. Журнал назвал выдуманного мальчика Garcon Inconnu (фр. Неизвестный мальчик) и привелд текст открытки, которую тот якобы отправил родителям после первого испытания атомной бомбы «тринити» 16 июля 1945 года: «Не могу сказать ничего, кроме того, что проект завершился разрушительным успехом. Потрясающий, лучащийся. Больше всего мне помогали доктор Дж.Р. Оппенгеймер из Калифорнийского университета и генерал-лейтенант Лесли Гровс, директор Манхеттенского проекта. Прошу выслать запасной циклотрон (под кроватью), новую логарифмическую линейку, зефирки, леденцы и конфеты для вечеринки у костра вечером в понедельник».

Искусственные спутники Марса

Через десять лет после Garcon Inconnu серьезный астрономический бюллетень Great Plains Observer опубликовал отчет, утверждавший, что спутники Марса Фобос и Деймос представляют собой искусственные спутники красной планеты, выведенные на орбиту древней марсианской цивилизацией. Американские астрономы сильно удивились тому, что их советский коллега Иосиф Шкловский принял отчет за чистую монету и рассказал о нем журналистам Комсомольской Правды.

Телевидение с запахом

В 1965 году профессор Лондонского университета в интервью BBC заявил о создании технологии «смелловидения», которая позволяет передавать запахи на расстоянии. Профессор утверждал, что теперь зрители телевизионных передач смогут чувствовать запахи, передаваемые с места трансляции. Ученый обратился к телезрителям с просьбой написать о том, какие запахи из телевизора они почувствуют до полудня; ответов пришло множество, некоторые телезрители утверждали, что их глаза слезились от нарезанного на экране лука.

Brunus edwardii

В 1972 году читатели журнала Veterinary Record узнали о существовании организмов, которыми «инфицировано более 80% домашних хозяйств Великобритании». Латинское название организма Brunus edwardii, т. е «медведь Эдуарда», намекало на то, что организмы эти — мишки Тедди, схематичные изображения которых были приведены в статье. В течение долгого времени журнал получал письма от читателей; большая часть содержала отчеты о новых наблюдениях за Brunus edwardii, однако попадались и письма недовольных несерьезной политикой серьезного издания.

Переводчик с языка растений

В 1979 году газета Kansas Hutchinson News опубликовала рассказ о революционном изобретении Канзасской ботанической исследовательской лаборатории: ее сотрудники якобы разработали прибор, позволяющий переводить «язык растений» на язык, близкий к человеческому. Впрочем, предупредили ученые, вести с растениями содержательные беседы пока не удается.

Частицы тьмы

Учитель электроники в государственном колледже штата Южная Дакота Ллойд Столлкамп в 1984 году заявил, что доказал ошибочность предположения Энштейна о природе света. На самом деле, утверждал Столлкамп, не свет состоит из летящих со скоростью света фотонов, а, наоборот, темнота состоит из «дарконов», постепенно заполняющих вселенную. Пещеры, по этой теории, уже заполнены темнотой, так же как и космос. Когда дарконы заполнят звезды, свету придет конец. Искусственные источники света не производят свет, а всасывают дарконы, считал Столлкамп.

Святой Грааль

В 1994 году журнал Discover заявил о том, что археологи, проводившие раскопки в Иерусалиме, в канун рождества нашли Священный Грааль. За 15 лет до того археолог, который сообщил о находке, утверждал, что ему удалось найти запись Нагорной проповеди, поэтому большого интереса в научной среде сообщение о Граале не вызвало. Сам археолог, Леон Декур, давал комментарии о возможности выделить из Грааля ДНК Исуса Христа и доказать, что человек ближе к другим приматам, чем к божеству.

Бигон — огромная частица

1 апреля 1996 года ознаменовалось публикацией журнала Discover об открытии новой элементарной частицы — бигона. Как и многие другие частицы, бигон смог просуществовать несколько миллионных долей секунды, однако, в отличие от других бозонов и глюонов, он имел значительные физические размеры. Новая частица оказалась шаром размером с мяч для боулинга. Иследователи предположили, что бигоны ответственны за такие природные явления, как шаровые молнии, жидкое суфле и самовозгорание людей.

Власти штата Алабама присваивают новое значение числу пи

В апрельском номере журнала New Mexicans for Science and Reason за 1998 год была опубликована статья о то, что законодательный орган штата Алабама проголосовал за изменение значения математической константы пи: теперь она будет составлять 3,0. Статья быстро распространилась в интернете (люди отправляли ее друг другу по электронной почте), и вскоре чиновники из Алабамы начали получать письма протеста. Изначально статья задумывалась автором, ученым-физиком, как пародия на попытки креационистов запретить преподавание теории эволюции.

Больше овец, чтобы предотвратить потепление

В 2007 году сайт RealClimate.org опубликовал статью, в которой утверждалось, что основной причиной глобального потепления являются не парниковые газы, а уменьшение популяции овец в Новой Зеландии. Исследование было выполнено сотрудниками Новозеландского института ветеринарной климатологии. Механизм, приведенный в статье, прост: белые овцы меняют отражательную способность поверхности Земли. С уменьшение численности овец почва накапливает больше солнечного излучения, что приводит к изменению климата.