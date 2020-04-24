Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны 30 24.04.2020, 12:29

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Фото: ТАСС

Дата перенесена на 3 сентября.

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума РФ и Совет Федерации ранее одобрили законопроект. В пояснительной записке говорилось, что «формулировка „3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)“ символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества».

Против переноса этой даты выступал Совет по правам человека. СПЧ просил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко отклонить законопроект, назвав его ошибкой, так как 3 сентября — День памяти жертв теракта в Беслане. Глава СПЧ Валерий Фадеев отмечал, что «решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их».

2 сентября 1945 года был подписан акт капитуляции Японии. Это официальная дата завершения Второй мировой войны.