Моторостроительный завод и исполком стали новыми очагами коронавируса в Житковичах 1 24.04.2020, 12:44

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Житковичский моторостроительный завод

Ситуация с эпидемией в городе ухудшается очень быстро.

В городе Житковичи Гомельской области – новые очаги коронавируса. Заражение обнаружено в средней школе №3, райисполкоме и на ОАО Житковичский моторостроительный завод, сообщает телеграм-канал «Баста».

«В нашем городе Житковичи, в средней школе №3, сегодня забрали двух учителей с подозрением на короновирус. В райсполкоме тоже забирали людей.

На Житковичском моторостроительном заводе регулярно обнаруживают и подтверждают новые случаи заражения. Оттуда, с завода все и пошло. Там были первые случаи, но их тщательно скрывали, люди ездили в одних автобусах с возможно зараженными работниками завода.

В городе ситуация с короновирусом ухудшается очень быстро, но все скрывается», - пишет житель Житковичей.

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