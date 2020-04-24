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The National Interest: У российской армии появился новый враг

  • 24.04.2020, 12:52
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The National Interest: У российской армии появился новый враг
Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Он опасен своей непредсказуемостью.

Российское Министерство обороны отдало приказ 15 000 военнослужащим вернуться в свои части, где их посадят на двухнедельный карантин в попытке остановить распространение нового коронавируса. Еще на прошлой неделе российская армия проводила репетиции, готовясь к Параду Победы, который должен был состояться 9 мая на Красной площади в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, известной в России как Великая Отечественная война, пишет издание The National Interest (перевод - inosmi.ru).

И лишь в конце недели Владимир Путин наконец объявил о своем решении перенести празднования, в программу которых включили парады примерно в 450 городах России с участием 116 000 военнослужащих, то есть, 10% личного состава российских вооруженных сил в мирное время. Этот праздник имеет большое значение для России, которая воспоминает павших и чествует ветеранов, принимавших участие в этом конфликте.

«Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — заявил Путин.

Кремлю очень не хотелось откладывать торжества, поскольку они имели целью укрепить связи с иностранными лидерами, такими как президент Франции Эммануэль Макрон, который должен был приехать в Москву. Президента Дональда Трампа тоже пригласили, но он отказался по рекомендации своих ведущих советников. Однако американская делегация все же планировала присутствовать на параде, и ее должен был возглавить советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен (Robert O’Brien).

Но возникла обеспокоенность по поводу того, что в ходе репетиций военнослужащие подвергнутся риску заражения COVID-19. В этом месяце в сети появилось видео, на котором видно, как тысячи военнослужащих выстраиваются в шеренги на подмосковном плацу. Российское Министерство обороны подтвердило, что 1 апреля оно проводило репетицию парада, в которой участвовали 15 000 военнослужащих.

Россию подвергли критике за то, что она продолжала тренировки во время эпидемии коронавируса, поскольку солдаты не могут соблюдать меры социального дистанцирования, хотя Москва и Московская область дали жесткие указания на сей счет. Неясно, заразился ли кто-нибудь из военнослужащих, готовившихся к Параду Победы. Но в ряде российских воинских частей и военных учебных заведений были отмечены случаи заражения коронавирусом. В этом месяце Министерство обороны подтвердило, что вирусом заразились десятки воспитанников и преподавателей Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге, которое направило делегацию для участия в подготовке к параду.

Поскольку празднования перенесены, генеральные репетиции Парада Победы, назначенные на 29 апреля и 4 мая, были отменены.

Российская армия в последнее время оказалась в центре внимания, так как она помогает бороться с распространением коронавируса в Европе. В прошлом месяце российские военно-транспортные самолеты доставили группу военных медиков на авиабазу в окрестностях Рима, чтобы те помогли Италии. А в начале апреля российские военные с той же целью прибыли в Сербию. Пока неясно, заболел ли кто-нибудь из участников этих миссий COVID-19.


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