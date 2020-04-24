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Саакашвили рассказал о новом предложении Зеленского

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  • 24.04.2020, 13:32
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Саакашвили рассказал о новом предложении Зеленского
Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

О предложении президента Украины он рассказал перед встречей с фракцией «Слуга народа».

Грузино-украинский политик Михаил Саакашвили, который может получить должность в Кабмине, заявил о предложении президента занять должность переговорщика с Международным валютным фондом, пишет LB.ua.

О предложении президента Украины Владимира Зеленского Саакашвили рассказал журналистам перед встречей с фракцией Слуга народа.

"Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, международными финансовыми организациями", - заявил он.

По его словам, Украина нуждается в "гораздо более четких переговорах, гораздо более приемлемых условиях".

"Я за интеграцию в мировое сообщество, за ускоренную интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов", - добавил политик.

Саакашвили напомнил о большом опыте переговоров с международными организациями, который пообещал применить с пользой для Украины.

"Если парламент это примет, то это хорошо. Если в парламенте будут какие-то сомнения, то все равно надо работать с парламентом", - сказал он.

Еще политик отметил, что во всех реформах важно, чтобы было как можно большей стейкхолдеров - людей, которые заинтересованы и хотят проводить эти реформы.

"Надо отодвигать в сторону олигархические и частные интересы и максимально все сделать, чтобы освободить украинский бизнес. Украинский бизнес сейчас находится в феодальной зависимости от государства", - сказал экс-губернатор.

При этом все экономические шаги Украины за последние 30 лет он назвал неэффективными.

"Все надо делать с точностью наоборот. Если делать, как всегда, это закончится очень плачевно", - сказал Саакашвили.

По его мнению, Украина нуждается в быстром ослаблении "бюрократического пресса" на фоне "надвигающегося как шквал" глобального экономического кризиса.

Как известно, Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьером по реформам.


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