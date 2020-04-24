Коронавирус обнаружили у инспектора УВД Миноблисполкома 6 24.04.2020, 13:42

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Чиновник занимается выдачей разрешений на оружие.

У инспектора лицензионно-разрешительной службы УВД Миноблисполкома диагностирован Covid-19, пишет телеграм-канал "Баста".

"У моего коллеги пришел результат теста, коронавирус положительный. Недавно он отдыхал в одном из наших санаториев. где начало проявляться недомогание. Его работа связана связана с тесными контактами с людьми, он занимается выдачей разрешений на оружие" - написал читатель канала.

Информацию о нескольких случаях заражения в УВД Мингорисполкома подтвердили еще несколько сотрудников, с которыми мы связались.