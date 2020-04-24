Данила Борисевич: Безрассудство Лукашенко все больше похоже на агонию 4 24.04.2020, 14:12

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Данила Борисевич

Парад 9 мая в Минске станет пляской на костях.

Белорусский общественный активист Данила Борисевич, который сейчас проживает в Польше, рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» о том, какие меры принимает соседнее государство в борьбе с Сovid-2019 и как действовать белорусам, которые оказались в самой сложной ситуации по сравнению с другими европейскими странами:

- Я проживаю в Варшаве. Первые случаи здесь были зарегистрированы в начале марта. Уже тогда предприятия сами отправляли своих сотрудников на удаленную работу. Где-то с середины марта в Польше введен полномасштабный карантин. До этого постепенно вводились все более строгие ограничительные меры. Сначала, когда зараженных почти не было, правительство говорило о том, чтобы люди меньше выходили из дома, соблюдали социальную дистанцию. Когда счет заболевших пошел еще только на десятки, начали вводить все меры по предотвращению распространения инфекции. В первую очередь закрыли границы, а все возвращающиеся из-за рубежа были отправлены на карантин. Потом были закрыты парикмахерские, общепит, спортивные заведения. Отменили все массовые мероприятия, сокращены мессы в костелах, закрыты школы, детские сады и ВУЗы. Для пожилых людей, как самых уязвимых, ввели специальные часы в магазинах - с 10.00 до 12.00 там могут находиться только они.

Сайт правительства Польши почти сразу стал информационным центром. Там самые последние данные по количеству зараженных, по динамике распространения инфекции. Там же есть календарь ограничительных мер, спискок самых волнующих вопросов и внятные ответы на них. Правительство стало открыто и оперативно информировать людей, и это помогло избежать паники. Был разработан антикризисный план помощи. Можно спокойно зайти на сайт правительства и узнать, как её получить.

Когда началось повсеместное информирование, люди восприняли это с облегчением, стало понятно, что власть не пытается замолчать эту проблему, что она не устраняется от этого, как происходит в Беларуси, например. Поляки с понимаем отнеслись ко всем принятым мерам. Я даже по Варшаве могу сказать, что людей на улице стало значительно меньше.

Помощь оказывается как бизнесу, так и населению. Из бюджета выделяются деньги на поддержку тех предприятий, которые не сокращают работников и теряют прибыль. Кроме того, введен ряд налоговых послаблений, безвозвратные займы, кредитная поддержка. Действуют дополнительные пособия на детей для тех людей, кто не может отдать их родственникам на время карантина. Государство поддерживает общественные организации, творческих людей, которые по понятным причинам не могут сейчас проводить выставки, концерты. И это только часть мер.

Сейчас карантин немного ослабевает. С 20 апреля был снят запрет на посещение парков и лесов, но при этом всех обязали ходить в масках в общественных местах.

- Как из Варшавы видится ситуация в Беларуси?

- Мягко говоря, я волнуюсь за своих родных и друзей, которые там проживают. У меня, например, двоюродная сестра - студентка Медицинского университета. Она жила в одном блоке, фактически в соседней комнате с зараженной девушкой. При этом у этой девушки взяли тест и, не дожидаясь результатов, отправили обратно в общежитие. Позже еще у некоторых людей из этого общежития обнаружили коронавирус. Зараженных и их соседей распределили по больницам. Остальных же просто заперли в общежитии. Теперь уже видно, что мера правильная, но все можно было предотвратить, если бы занятия прекратили своевременно, а зараженных не отправляли домой без результатов.

Это один частный случай я рассказал, а теперь мы знаем о сотнях таких случаев, просто дело до абсурда доходит. Очень много людей хотят пройти эти тесты на Covid-19, но они не могут этого сделать. В региональных больницах не хватает специалистов, нет средств диагностики, не всегда хватает средств защиты для медиков, при том, что сам Лукашенко говорил продавать маски за рубеж. Это показатель того, что белорусская система оказалась не готова к таким вызовам.

Когда появляются реальные проблемы, экономические, эпидемиологические – Лукашенко ничего сделать не может. Вся структура власти, вся система власти идет в разнос. Лукашенко говорит одно, министр другое, медики третье, и, конечно, это вызывает недоумение, опасения за жизнь родственников, за жизнь людей. Абсолютно невнятная реакция белорусских властей и совершенно не ясно, как они будут реагировать далее на подобные вызовы.

По последним высказываниям Лукашенко мы видим какой-то новый уровень неадекватности. Весь мир живет по одним правилам, весь мир понимает опасность этой угрозы, а правитель Беларуси живет в своем мире, где этих опасностей не существует. У него свои персональные, фантастические средства в борьбе с этой проблемой. Организованность, адекватность, продуманность со стороны Лукашенко в борьбе с эпидемией польностью исключена.

Мне сложно давать белорусам советы о том, как справиться с пандемией, потому что я нахожусь в Польше. Я понимаю, что белорусам сейчас очень тяжело, у них нет информации. Нужно соблюдать меры социального дистанцирования - так, как это происходит во всем цивилизованном мире. Нужно осознавать угрозу, нужно осознавать ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих. Нужно искать независимые источники информации и рассказывать о них своим близким, друзьям и знакомым. Самим не бояться рассказывать правду о том, что происходит на местах. Очень важно как во время карантина, так и после него объединяться в местные инициативы для решения конкретных проблем. Только солидарность и публичность поможет защитить свои интересы и жизни.

Ни в коем случае нельзя выходить на массовые мероприятия, в том числе на День Победы! Я с большим уважением отношусь к дате 9 мая, мой родной дедушка был ветераном, фронтовиком и дошел до Берлина. Даже власти России приняли уместное решение о переносе этого праздника на более поздний срок. Единственный человек, который продолжает настаивать на том, что нам нужен этот парад, нам нужны эти салюты – Лукашенко. Это будут пляски на костях, а не парад Победы. Это просто абсурд и неуважение к ветеранам и собственным гражданам! Конечно, людям для своей безопасности нужно полностью игнорировать все государственные мероприятия. Да, они попытаются принудительно загнать на эти мероприятия людей, и тут нужно проявить ответственность, сказать «нет». Тут каждый должен понимать, что наши жизни сейчас - исключительно в наших руках.

Когда Лукашенко с запредельной степенью цинизма говорил о погибших от коронавируса, всем стало ясно, что ему плевать на простых людей и что надеяться можно только на себя.

У меня и многих моих знакомых, появилось стойкое ощущение того, что нынешнее безрассудство Лукашенко все больше похоже на агонию.