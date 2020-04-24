США готовят программу госкредитов для поддержки сланцевых компаний 24.04.2020, 14:14

Министерство финансов предлагает нефтяникам гибкую систему помощи.

Министерство финансов США рассматривает идею создания федерального механизма кредитования нефтяных компаний, столкнувшихся с трудностями из-за обвала цен на углеводородное сырье. Об этом глава ведомства Стивен Мнучин сообщил в интервью Bloomberg (перевод - finanz.ru).

«Мы среди прочих составляющих рассматриваем возможность обеспечения услуг по кредитованию для [нефтяной] отрасли», - сказал он. «Мы изучаем множество иных опций, но пока не пришли к какому-либо окончательному заключению», - уточнил министр.

«Компании инвестиционного класса смогут на выбор делать заимствования на обычном рынке капиталов либо обращаться к федеральному механизму. Это является главным приоритетом», - отметил он. По словам Мнучина, в настоящее время обсуждается возможность формирования «альтернативной структуры» в частных банках в целях кредитования нефтяных компаний, не имеющих инвестиционного рейтинга.

По словам источников Bloomberg, Минфин США также рассматривает такие предложения, как предоставление кредита в обмен на долю в нефтяной компании или же в обмен на ее обязательство сократить добычу сырья в условиях перенасыщения мирового рынка.

Стоимость нефти марки WTI 20 апреля впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. Цена майских поставок энергоносителя падала почти до минус 40 долларов за баррель. По оценке нью-йоркской аналитическо-консалтинговой компании Rystad Energy, цена нефти от 10 долларов и ниже за баррель вынудит более 1,1 тысячи американских компаний, занимающихся добычей углеводородного сырья и имеющих задолженность, объявить о банкротстве.