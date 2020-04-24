Дуда не будет возражать против возможного продления срока его полномочий 24.04.2020, 14:24

АНДЖЕЙ ДУДА

Фото: Agencja Gazeta

Президент Польши в случае продления полномочий не сможет повторно баллотироваться.

Президент Польши Анджей Дуда не будет возражать против возможного изменения в Конституции, предусматривающего продление срока его полномочий на два года без права повторно баллотироваться, передает «Радио Польша».

Об этом глава польского государства заявил в ходе сессии «Вопрос-Ответ» но своей странице в Facebook.

«Решение об изменении Конституции должны принимать депутаты. Я со своей стороны могу лишь сказать, что если большинство польского парламента решит внести соответствующее изменение, я не стану против этого возражать. Если 2/3 парламента выступят за изменение Конституции, это будет абсолютное большинство, которое представляет мнение польской общественности», - сказал Анджей Дуда.

Напомним, несколько дней назад партия «Право и справедливость» внесла в Сейм проект изменений в Конституцию, которые предусматривают продление срока полномочий нынешнего президента до 7 лет без возможности переизбрания.