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Врач из Чашников: Коронавирус скоро станет для нас большой бедой

  • 24.04.2020, 14:23
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Врач из Чашников: Коронавирус скоро станет для нас большой бедой

Инфицированные белорусы продолжают работать и распространять COVID-19.

Несколько новых случаев зафиксированы Covid-19 в Чашниках Витебской области. Госпитализирован молодой человек с "пневмонией", симптомы заражения есть у его жены, работающей соцработником, пишет телеграм-канал "Баста".

"Вчера к нам в районную больницу Чашников положили очередного больного, в этот раз молодого мужчину. Диагноз стандартный уже: пневмония. До этого была температура и слабость. Чуть раньше переболела его жена без госпитализации, но у нее до сих пор нет обоняния. Мужчина до вчерашнего дня работал в энергосбыте, жена - социальный работник, обслуживает стариков. Я не понимаю, что происходит, почему члены семьи не на самоизоляция до выяснения причин заболевания? Никто из начальства на эту проблему не реагирует, а ведь в итоге это станет нашей большой бедой, проблемой прежде всего для врачей", - написала каналу "Баста" сотрудница центральной районной больницы Чашников.

В больнице нам пояснили, что "у парня действительно пневмония, супруга парня тоже переболела чем-то".

Так же ситуацию нам прояснили и в администрации энергосбыта, где работал парень. "Да, у нас один сотрудник слег, пневмония, но большинство работает, - сказал сотрудник энергосбыта. - Мы принимаем меры предосторожности - у каждого маски, антисептики и перчатки".


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