На въезде в Барановичи будут работать посты милиции и медиков 2 24.04.2020, 14:25

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Архивное Фото: «Радыё Свабода»

Ранее такие меры вводились в Пинске.

С 25 по 28 апреля на въездах в Барановичи будут дежурить экипажи ГАИ с медиками, сообщил в своем телеграм-канале местный горисполком.

Подобные меры вводятся, чтобы не пустить в город больных острыми респираторными инфекциями и предотвратить передвижение контактов первого и второго уровня, которые должны быть в самоизоляции.

«На вокзалах города будут проводиться усиленные профилактические и дезинфекционные мероприятия с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции через контактирование с людьми из других регионов. Дополнительно на железнодорожных вокзалах будет осуществляться выборочная термометрия прибывающих пассажиров», — сообщил горисполком — и призвал горожан воздержаться от посещения кладбищ и мест массового скопления людей.

Напомним, в прошлые выходные на дорогах между Лунинцем и Пинском стояли милицейские патрули с сотрудниками центра гигиены и эпидемиологии. Гаишники останавливали автомобили, эпидемиологи проверяли температуру и проверяли, не находится ли человек в списке тех, кто должен находиться в изоляции. В первую очередь их интересовали лунинецкие: в соседнем районе тогда эпидобстановка была напряженной, а в Пинском еще спокойной. Правда, Пинск это в итоге не уберегло, но можно надеяться, что существенно сократило количество случаев заражения.