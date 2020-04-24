закрыть
24 апреля 2020, пятница, 15:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

На въезде в Барановичи будут работать посты милиции и медиков

2
  • 24.04.2020, 14:25
  • 2,006
На въезде в Барановичи будут работать посты милиции и медиков
Архивное Фото: «Радыё Свабода»

Ранее такие меры вводились в Пинске.

С 25 по 28 апреля на въездах в Барановичи будут дежурить экипажи ГАИ с медиками, сообщил в своем телеграм-канале местный горисполком.

Подобные меры вводятся, чтобы не пустить в город больных острыми респираторными инфекциями и предотвратить передвижение контактов первого и второго уровня, которые должны быть в самоизоляции.

«На вокзалах города будут проводиться усиленные профилактические и дезинфекционные мероприятия с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции через контактирование с людьми из других регионов. Дополнительно на железнодорожных вокзалах будет осуществляться выборочная термометрия прибывающих пассажиров», — сообщил горисполком — и призвал горожан воздержаться от посещения кладбищ и мест массового скопления людей.

Напомним, в прошлые выходные на дорогах между Лунинцем и Пинском стояли милицейские патрули с сотрудниками центра гигиены и эпидемиологии. Гаишники останавливали автомобили, эпидемиологи проверяли температуру и проверяли, не находится ли человек в списке тех, кто должен находиться в изоляции. В первую очередь их интересовали лунинецкие: в соседнем районе тогда эпидобстановка была напряженной, а в Пинском еще спокойной. Правда, Пинск это в итоге не уберегло, но можно надеяться, что существенно сократило количество случаев заражения.


популярное за неделю

Мнение

Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип
Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн