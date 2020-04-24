Буда-Кошелево накрыл COVID-19: репортаж из города 24.04.2020, 14:38

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Что происходит в райцентре и о чем говорят местные жители?

21 апреля стало известно о том, что в Буда-Кошелево и Буда-Кошелевском районе обнаружены случаи заражения коронавирусом COVID-19. Не зависимые друг от друга компетентные источники подтвердили редакции факт заражения не менее, чем 74-х человек. Помимо этого, также стало известно о том, что 20 апреля умерла фельдшер местной скорой. Женщине было 45 лет. По имеющейся у редакции информации, ей диагностировали коронавирус и пневмонию, пишут «Сильные Новости».

От Гомеля Буда-Кошелево находится всего в пятидесяти километрах. Транспорт из областного центра туда ходит часто. В нем редко можно встретить людей в масках, и уж тем более в перчатках.

И это странно. Буда-Кошелево — не большой город. Здесь Центральная районная больница (в том числе инфекционное отделение), поликлиника, и общежитие медработников расположены на одной территории и представляют собой единый комплекс (кроме инфекционного отделения).

Похоже на то, что территория возле медучреждения — самое оживленное в городе место. Медперсонал в масках и халатах ходит по улице, но на вопросы в камеру отвечать отказывается. Правда, находятся те, кто мимо камеры на вопрос о 74-х заболевших, положительно кивает головой, как и на вопрос о смерти фельдшера от COVID-19.

В инфекционном отделении снаружи все спокойно. Все двери закрыты. Даже вход в него найти сложно. Одну все же открыла женщина в защитном костюме, представилась санитаркой. Врача, который бы мог ответить на вопросы журналистов, в отделении не оказалось. «Сегодня похороны», — говорит санитарка.

О том, что в этот день, 22 апреля, проходят похороны фельдшера, водитель местной скорой говорить не хочет. Но подтверждает информацию: «Конечно. А как же?» Затем меняет решение и говорит о том, что ничего не знает. При этом, на вопрос, молодая ли это женщина, отвечает утвердительно.

«Это вы к главному врачу, со всеми этими... Все у нас есть. И ручки с хлоркой. Все, как положено: обработка рук и маски», — отвечает жительница местного общежития на вопрос о том, что ей известно и есть ли какие-то предписания «сверху» о дезинфекции помещений.

Случайные прохожие более разговорчивы. И вроде о ситуации осведомлены, но средства защиты носят единицы. На работе, говорят, носят. Там обязали.

«Говорят, персонал больницы, терапию забрали в Гомель», — говорит мужчина о происходящем в городе и добавляет, что и среди его знакомых есть заболевшие. Брат жены в реанимации в Могилеве, а вся остальная семья на карантине.

«Кто спокойно, кто боится. Но, когда начинают так вот (обсуждать тему коронавируса), тогда как-то страшновато», — рассказывает местная жительница. На работе, по ее словам, тотальная дезинфекция: обработка рабочего места, ношение масок и перчаток.

Местные парни о ситуации слышали, потому, чтобы хоть как-то себя обезопасить, ходят в масках. У одного из них от коронавируса недавно погиб родственник.

«Есть заболевшие, есть умершие. Родственник в России умер. Что женщина из скорой помощи здесь, у нас умерла, об этом тоже слышали».

По словам местных родителей, детей в поликлинику без масок в Буда-Кошелеве не пускают. Сами они средства индивидуальной защиты не носят. Только в карманах, на всякий случай. О ситуации в городе, говорят: «в интернете ничего про это не пишут».

По словам студента местного аграрно-технического колледжа, о ситуации в городе ничего не слышал. Но учреждение на дистанционном обучении. В общежитии проводят дезинфекцию.

«Стоят дезинфицирующие средства в каждом корпусе. Кто хочет, тот на самоизоляции. В общежитии постоянно обрабатывают ручки хлоркой, все моют».

Получить официальных комментариев, к сожалению, не удалось. По словам секретаря в приемной главного врача ЦРБ: «Так неудобно. Извините. Она очень занята».