В Израиле обнаружили шамана загадочного древнего народа 24.04.2020, 14:54

Изображению около 14 тысяч лет.

Рисунок на древнем надгробном камне, который обнаружился в израильской пещере Ракефет, оказался фигурой натуфианца. Этот народ был одним из первых, начавших хоронить умерших на кладбищах, сообщает Haaretz (перевод - lenta.ua).

Камень, который нашли в пещере Ракефет на горе Кармель (северо-запад Израиля), оказался очень древним — ему примерно четырнадцать тысяч лет. Ученые так увлеклись изучением скелетов, которые покоились под камнем, что далеко не сразу заметили тусклый рисунок, который сохранился на надгробии. Восстановив рисунок с применением современных технологий, исследователи выяснили, что это человеческая фигура, которая, вероятно, изображает танцующего шамана натуфианцев.

"Открытие показывает, что погребальные обычаи натуфианцев были более сложными, чем мы считали до сих пор. Этот народ вытеснил кочевников и создал деревни, жители которых занимались сельским хозяйством и держали одомашненных собак.

У натуфианцев были и кладбища, и сложные погребальные обряды", — рассказывают сотрудники Института археологии имени Зинмана при университете Хайфы.

Древнее кладбище, где была обнаружена каменная плита с уникальным рисунком, служило местом последнего пристанища для тридцати с лишним человек разного возраста.