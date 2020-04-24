Фотофакт: Врачи скрыли диагноз умершего от коронавируса минчанина

Фотофакт: Врачи скрыли диагноз умершего от коронавируса минчанина3
- 24.04.2020, 15:00
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Родственникам выдали свидетельство о «неуточненной пневмонии».
31-летний житель Минска Денис Я. умер от коронавируса, но в свидетельстве о смерти написали диагноз «неуточненная пневмония». Копию документа журналисты телеграм-канала «Баста» получили от родственников.
«Вот такой диагноз написали человеку больному короновирусом. Тело родственникам врачи сказали кремировать», - сообщили родственники умершего.
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