Фотофакт: Врачи скрыли диагноз умершего от коронавируса минчанина 3 24.04.2020, 15:00

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Родственникам выдали свидетельство о «неуточненной пневмонии».

31-летний житель Минска Денис Я. умер от коронавируса, но в свидетельстве о смерти написали диагноз «неуточненная пневмония». Копию документа журналисты телеграм-канала «Баста» получили от родственников.

«Вот такой диагноз написали человеку больному короновирусом. Тело родственникам врачи сказали кремировать», - сообщили родственники умершего.

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