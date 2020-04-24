Масштаб пандемии в исторических цифрах 2 24.04.2020, 15:16

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Число жертв коронавируса в США превысило боевые потери страны во Вьетнамской войне.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса полтора месяца назад, 11 марта. С тех пор число случаев инфицирования в мире выросло в 21 раз, превысив 2,7 млн — рост этой статистики стал частью новой реальности.

И если в первые недели пандемии мир шокировали сотни новых смертей в Италии, а показатели Китая казались недостижимыми для остальных стран, то сегодня счет заболевших исчисляется миллионами, умерших — десятками тысяч.

Чтобы отразить масштаб бедствия, НВ представляет актуальные данные о распространении коронавируса на планете в нескольких сравнениях.

Мир в целом: COVID-19 унес больше жизней, чем десятилетия локальных конфликтов и крупные стихийные бедствия

По состоянию на середину дня 24 апреля на планете было подтверждено 2 млн 745 тыс. случаев COVID-19.

Число погибших близится к 200 тыс. (191 150 на 12:00 пятницы). Это превосходит человеческие потери в нескольких крупных региональных конфликтах либо сравнимо с ними. Среди таких конфликтов:

гражданская война в Колумбии, которая длится с 1960-х (220 тыс. погибших);

гражданская война в Греции — первый крупный вооруженный конфликт в Европе после Второй мировой войны, в 1946—1949 годах (158 тыс. погибших).

гражданская война в Ливане — десятилетия вооруженных столкновений между мусульманскими и христианскими общинами страны с середины 70-х до 1990 года (120−150 тыс. погибших)

Кроме того, по числу унесенных жизней болезнь COVID-19 догоняет либо уже перегнала некоторые из крупнейших стихийных бедствий последних десятилетий:

самое смертноносное цунами в современной истории, спровоцированное подводным землетрясением в Индийском океане (26 декабря 2004 года): его магнитуда составила от 9,1 до 9,3. Землетрясение входит в топ-3 сильнейших за всю историю наблюдения. Из-за цунами в Индонезии, на Шри-Ланке, в Индии, Таиланде и других стран погибли как минимум 220 тыс. человек;

землетрясение на Гаити 2010 года (крупнейшее в регионе за почти 300 лет) — унесло около 200 тыс. жизней;

землетрясение в Армении 1988 года — тогда погибло 25 тыс. человек, то есть пандемия коронавируса превзошла его по числу погибших уже в восемь раз.

США: число умерших близится к количеству жертв Вьетнамской войны

Соединенные Штаты возглавляют мировой список по числу выявленных случаев COVID-19 — диагноз был подтвержден как минимум у 886,7 тыс. человек на утро 24 апреля. Это больше, чем во всех других регионах мира вместе взятых, за исключением Европы (Азия — 436,1 тыс., Южная Америка — 103,9 тыс., Африка — 28,1 тыс., Австралия и Океания — 8,2 тыс.).

Число умерших от коронавируса в США превышает 50 тыс. человек. Это сравнимо с количеством американцев, погибших во Вьетнамской войне (58,2 тыс. жертв, из которых боевые потери — 47,4 тыс. человек).

Число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк превысило 20,8 тыс. — что почти в семь раз больше, чем число жертв теракта 11 сентября 2011 года (2 977 человек без учета террористов, захвативших самолеты).

Европа в целом: инфицированных уже больше, чем население некоторых стран

Среди всех континентов Земли Европа остается главным очагом COVID-19 — здесь зафиксированы почти 1,2 млн случаев инфицирования (далее идет Северная Америка — 955,7 тыс. случаев). Это число сравнимо с населением Эстонии (1,3 млн) и превышает количество жителей в отдельных европейских странах — на Кипре, в Черногории, Люксембурге, на Мальте, в Исландии.

Кроме того, число выявленных пациентов с COVID-19 в Европе уже превысило количество беженцев, приехавших на континент на пике миграционного кризиса в 2015 году (около 1 млн человек).

С начала пандемии коронавирус в Европе унес уже более 114 тыс. жизней. Цифру можно сопоставить с числом жертв Боснийской войны 1992−1995 годов, когда жертвами острого межэтнического конфликта стали около 100 тыс. человек.

Кроме того, число летальных случаев от COVID-19 в Европе составляет около половины потерь, которые антигитлеровская коалиция понесла во время высадки в Нормандии в 1944 году — одной из решающих битв Второй мировой войны. Тогда со стороны союзников погибло 226 тыс. человек.

Наконец, от пандемии COVID-19 погибли в полтора раза больше европейцев, чем от волны жары летом 2003 года — позже число спровоцированных погодой смертей в Европе в тот сезон оценили в 70 тыс.

Испания: летальных случаев больше, чем жертв войны на Донбассе

Испания занимает второе место в мире по масштабам распространения коронавируса (более 213 тыс. случаев) и третье — по количеству жертв (22 157).

Из-за COVID-19 в Испании погибло больше людей, чем, к примеру, в Украине за шесть лет войны на Донбассе (около 13 тыс. человек).

Кроме того, если не брать во внимание карликовые страны вроде Андорры, Ватикана, Сан-Марино и Люксембурга, Испания остается мировым лидером по количеству случаев на 1 млн населения — их более 4,5 тыс.

Италия: число погибших в разы превышает количество жертв Холокоста в стране

Италия удерживает второе после США место по числу погибших от коронавируса (25 549) и третье на планете по количеству выявленных случаев инфицирования (почти 190 тыс.).

Количество погибших от COVID-19 в стране как минимум вдвое превышает число итальянских евреев, ставших жертвами Холокоста в годы Второй мировой войны (8−12 тыс. по разным оценкам).

Великобритания: COVID-19 унес больше жизней, чем конфликт в Северной Ирландии

Страна занимает шестое место в мире по количеству подтвержденных диагнозов (138 тыс.), а число умерших в Великобритании превышает 18,7 тыс. человек.

Цифра летальных случаев более чем в пять раз превышает общее число погибших в Британии за годы Смуты — конфликта в Северной Ирландии 1960−90-х годов, количество жертв которого оценивают в 3,5 тыс. человек.