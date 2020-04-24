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Предприниматели с «Экспобела» собрались в очередной раз и просят снизить аренду

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  • 24.04.2020, 15:28
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Предприниматели с «Экспобела» собрались в очередной раз и просят снизить аренду
Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Люди просили позвать администрацию, но в течение получаса к ним никто не вышел.

На днях предприниматели с рынка «Экспобел» собрались у здания администрации, требуя понизить арендную плату за торговое место. Тогда у них попросили два дня на решение вопроса. А начальник комплекса рассказал, на какие послабления готова пойти компания. Сегодня предприниматели собрались снова.

Напомним, предприниматели требуют снизить плату за торговое место — стоимость аренды на рынке привязана к курсу евро. На первую встречу пришли, по оценкам очевидцев, около 130 человек. Начальник торгово-развлекательного комплекса «Экспобел» Андрей Гомон рассказал tut.by, что компания готова предоставить арендаторам снижение арендной платы за май путем фиксации курса белорусского рубля к евро — 2,3 рубля за один евро. Компания решает вопрос уступок пошагово. Рассматриваются меры поддержки на июнь.

Предпринимателей это не устроило, люди собрались в пятницу, чтобы отправить одного представителя в администрацию с заявлением о снижении арендной платы на 50%. На этот раз собралось около 200 человек.

Кроме предпринимателей возле бизнес-центра «Аквабел» появилась милиция. Начальник отдела милиции Боровлянского РУВД сказал, что люди нарушают общественный порядок и стоят на проезжей части — собрание он трактовал как проведение массового мероприятия.

У некоторых журналистов милиционеры переписывали личные данные и просили показать удостоверения.

Люди просили позвать администрацию, но в течение получаса к ним никто не вышел. Шесть предпринимателей в масках и перчатках отправились в администрацию сами.


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