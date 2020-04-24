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Украинские пенсионеры начали получать по 1000 гривен помощи

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  • 24.04.2020, 15:38
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Украинские пенсионеры начали получать по 1000 гривен помощи

Помощь выплачивается в связи с карантином.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе совещания с президентом страны Владимиром Зеленским по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 заявил, что большинство украинских пенсионеров начали получать по 1000 грн помощи в связи с карантином. Об этом 24 апреля говорится на сайте Офиса президента Украины.

Инициированную главой государства доплату для поддержки малообеспеченных пожилых людей во время карантина начисляют пенсионерам, у которых пенсия составляет меньше 5000 грн.

По словам Шмыгаля, большинство из них уже получили средства на банковскую карточку, а остальным деньги приносят домой сотрудники "Укрпошти".

"Карантин – сложное время, особенно для малообеспеченных, для пожилых людей. Государство должно сделать все, чтобы поддержать этих людей в сложный период. Помощь уязвимым категориям граждан сегодня – одна из самых главных обязанностей власти", – подчеркнул Зеленский.

10 апреля министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщала, что единовременная доплата для некоторых пенсионеров в размере 1000 грн поступит после внесения изменений в государственный бюджет.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с объявлением карантина правительство с 1 апреля выплатит дополнительно 1000 грн некоторым пенсионерам. По словам президента Украины, доплату получат пенсионеры с пенсией менее 5000 грн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего по состоянию на утро 24 апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 7647 жителей Украины, 193 из них умерли, а 601 пациент уже выздоровел.


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