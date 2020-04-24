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В одном из коллективов Белгосфилармонии коронавирус более чем у половины сотрудников

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  • 24.04.2020, 15:56
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В одном из коллективов Белгосфилармонии коронавирус более чем у половины сотрудников
иллюстрационное фото minsknews.by

Одному из артистов срочно нужна помощь.

В Государственной академической хоровой капелле имени Рыгора Ширмы, которая является частью Белгосфилармонии, коронавирус найден уже у 44 человек из 75. Информацию об этом подтвердил генеральный директор филармонии Александр Никита, пишет tut.by.

14 апреля коронавирус был найден у одного из сотрудников капеллы. 21 апреля стало известно, что коронавирус еще у 28 человек.

С того времени число заболевших постепенно увеличивается. Как рассказал Александр Никита, который ежедневно созванивается со своими сотрудниками, количество людей в капелле с COVID-19 увеличилось с 29 до 44. Также коронавирус найден у трех сотрудников Филармонии. Общее число заболевших — 47.

Эта цифра может увеличиться. Еще у двоих человек пневмония, их тесты пока не готовы.

По словам Александра Никиты, из 47 человек восемь находятся в больнице, у большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно.

В настоящее время помощь нужна Геннадию Забаре, заслуженному артисту Республики Беларусь. Один из ведущих белорусских кларнетистов, он работал в филармонии в 1986—2017 годах, теперь на пенсии.

У Забары коронавирус и двусторонняя пневмония. Он лежит в 6-й ГКБ в Минске, состояние средне-тяжелое. Ему необходимо переливание плазмы.

— Срочно, независимо от региона Беларуси, нужен переболевший коронавирусом донор плазмы крови группы «1+». Все затраты и транспортировку берем на себя, — пишет сын Забары. — Условия: группа крови I, резус положительный, возраст — 18−60 лет, вес не менее 50 кг. С момента выздоровления должно пройти 15 дней.

Телефоны для связи: +375296800762 (Павел) или +375172890108 (Единый донорский центр).


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