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Лукашенко подписал указ, чтобы 1 мая в школах был учебный день

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  • 24.04.2020, 16:14
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Лукашенко подписал указ, чтобы 1 мая в школах был учебный день

Диктатор решил ускорить заражение коронавирусом детей.

Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ, которым перенес учебный день в школах с субботы, 2 мая, на пятницу, 1 мая.

Как сообщает БелТА, это сделано «с целью рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года».

Хотя 1 мая — официальный государственный праздник, в этот день в школах пройдут полноценные уроки.

Выступая 17 апреля в Лиде, Лукашенко заявил, что школьники будут учиться по субботам и 1 мая.


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